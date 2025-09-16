Colo Colo cayó con mucha claridad ante la U de Chile en la Supercopa 2025, el partido debut de Fernando Ortiz al mando del plantel profesional de los albos. Un estreno que tuvo mucho de mala suerte para el director técnico argentino de 47 años.

De hecho, lamentó el desgarro de su compatriota Javier Correa. También un fuerte golpe a Jonathan Villagra que hizo cundir la preocupación por el zaguero central. Para colmo de males, el Romántico Viajero firmó un 3-0 incontestable para levantar el trofeo.

Ni hablar de la ridícula e indiscutida expulsión a Sebastián Vegas, algo que dificultó un poco más el plan del entrenador trasandino. “Lamentablemente termina saliendo (Leandro) Hernández por eso. Creo que el planteamiento se le puede criticar”, dijo Gonzalo Jara en TNT Sports.

Fernando Ortiz le da indicaciones a Lucas Cepeda en el Superclásico de la Supercopa 2025. (Andres Pina/Photosport).

El otrora zaguero bicampeón de América con la Roja analizó este primer partido de Ortiz como DT albo. “Si algo se le puede criticar es que planteó su equipo, su forma y su sistema. Priorizó cómo él quería que se jugara el partido”, dijo sobre la planificación que diagramó el ex adiestrador del Santos Laguna de México, donde tuvo números funestos.

Jarita prosiguió con sus conclusiones. “Eso me deja dos aristas: o no vio cómo juega la U o quiso jugar la suya y después veremos”, manifestó el hualpenino, quien fue campeón del fútbol chileno con la camiseta de Colo Colo y también la del Romántico Viajero.

El Tano Ortiz tiene mucho trabajo por delante en Colo Colo, pero al menos la oncena que dispuso frente a la U de Chile en el estadio Santa Laura originó varios fustigamientos. Y hasta el recuerdo de los entrenadores que lo antecedieron. Incluido el interinato.

“Hugo González tomó algún resguardo en el clásico anterior o la U le iba a pasar futbolísticamente por encima. Lo hizo Almirón y lo hizo González. A Ortiz no le salió bien el planteamiento y eso se le puede criticar”, insistió Gonzalo Jara en el panel de Pelota Parada.

Fernando Ortiz en el estadio Santa Laura tras la dura caída ante Universidad de Chile. (Javier Torres/Photosport).

El ex defensor del West Bromwich Albion de Inglaterra y el Mainz de Alemania cree que el principal error fue “salir a jugarle de igual a igual a la U. No le resultó. Lo traicionó el poco conocimiento y el poco tiempo que lleva en Chile”, sentenció. Habrá que ver si el Tano revierte la imagen que dejó en Jarita. El tiempo dirá…