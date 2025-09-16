Claudio Aquino fue el gran refuerzo que materializó Colo Colo para competir en la temporada 2025. Por eso mismo, el enganche que fue figura en el Vélez Sarsfield que ganó el título en Argentina bajo la tutela de Gustavo Quinteros estaba llamado a deslumbrar en los albos.

Pero su rendimiento ha estado por debajo de las expectativas. En gran parte por la impericia de sus compañeros, sobre todo su compatriota argentino Javier Correa, quien se cansó de despilfarrar goles tras pases justos de Aquino. A pesar de eso, el “10” suma cuatro goles y cuatro asistencias en 34 partidos.

En ese contexto, en el panel de Cooperativa Deportes se armó un debate en torno a la zona media. Todo nació a raíz de la renovación automática que alcanzó Arturo Vidal. “(Tomás) Alarcón y (Felipe) Méndez venían de Europa a potenciar la zona de volantes y devuelven la camiseta en cada partido que juegan”, dijo el Toño Prieto.

Claudio Aquino tendrá un rol clave para Fernando Ortiz. (Andres Pina/Photosport).

Fue esa aseveración la que tomó Marcelo Barticciotto para dar su opinión en torno al tema. “Hay que ver la evaluación de Ortiz del equipo y los volantes. No creo que sea buena, va a tener que cambiar. Tomó una decisión importante. Si hubiese ganado, habría tenido más respaldo”, expuso el indeleble “7” por la suplencia de Vidal en la Supercopa frente a Universidad de Chile.

“El resultado marca, pero tampoco es tan absoluto”, manifestó Barti por el contundente 3-0 de los azules sobre el Cacique. Por lo pronto, todo indica que Aquino es un titular indiscutido para Ortiz. De todas formas, el Tano sustituyó al ex jugador de Cerro Porteño para el segundo tiempo contra el Bulla.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se borró Javier Correa del Superclásico? Dos ilustres ex Colo Colo discuten el tema

Barticciotto nombra a Aquino y tres jugadores más de Colo Colo como símbolos del terrible 2025

A pesar de que Colo Colo ha estado lejísimo de sus objetivos en 2025, Claudio Aquino todavía tiene tiempo para revertir la situación. Según la visión de Barticciotto, en la ventana de traspasos no hubo mucho que reprocharle a Blanco y Negro.

No al menos en la zona media del equipo. “En este mercado de pases, no es por los jugadores que trajeron. Ahí no hay error de los dirigentes. Todos eran buenos jugadores”, aseguró Barticciotto. Aunque quizá se olvidó de la apuesta que hizo el club por Salomón Rodríguez a cambio de una millonada.

La falta de Sebastián Vegas sobre Nicolás Guerra que le costó la roja en la Supercopa. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Publicidad

Publicidad

“Uno esperaba que rindieran mucho más: (Sebastián) Vegas, (Víctor Felipe) Méndez, (Tomás) Alarcón y (Claudio) Aquino. Son buenos jugadores”, fue la opinión que dejó el icónico jugador campeón de América con los albos en 1991 en la señal de Cooperativa Deportes.