Luego de haber sido la gran figura de Vélez Sarsfield que ganó el título en Argentina, Colo Colo convenció a Claudio Aquino de que fuera el fichaje estelar para el año del centenario. El triste 2025 que ha tenido el Cacique comenzó con una noticia rimbombante.

Los albos se quedaron con el talentoso enganche de 33 años, quien aceptó un millonario contrato para reforzar al actual campeón del fútbol chileno. Aquino fue una petición expresa del director técnico, Jorge Almirón, quien sobre el final de su ciclo lo sacó de las oncenas.

Más allá de algunos problemas físicos, Almirón dispuso al “10” en el banco de suplentes del desastroso clásico ante Universidad Católica que marcó el final de su ciclo. Aunque recurrió a Aquino en el descanso, cuando los Cruzados le ganaban a los albos por 3-1 en el estadio Monumental.

Para colmo, y al igual que en el primer tiempo, el Eterno Campeón recibió un gol antes de los 30 segundos para sentenciar el 4-1. Los fríos números dejan a Claudio Aquino lejos de satisfacer las expectativas que levantó el fichaje del mejor jugador de Argentina, una competencia que acá se mira inexplicablemente hacia arriba.

Claudio Aquino estuvo tres veces en el banco de suplentes en la Liga de Primera. (Andres Pina/Photosport).

Ha jugado 31 partidos por Colo Colo entre Copa Chile, Libertadores y Liga de Primera: Aquino contabiliza cuatro goles y cuatro asistencias, una expulsión y cinco tarjetas amarillas en poco más de 2 mil 350 minutos de acción. En su defensa, eso sí, es justo decir que dio varios pases-gol que no están en su bitácora por imprecisión de sus compañeros. Sobre todo de Javier Correa.

Todo mientras en Vélez Sarsfield, su ex club, celebran haber encontrado un enganche de buen nivel a un precio muy barato. Un jugador surgido en las inferiores de River Plate que llegó al Fortín por sugerencia de Sebastián Domínguez, el DT que duró muy poco tras suplir a Gustavo Quinteros. Tuvo muchas críticas, pero empieza a olvidarlas con actuaciones brillantes en la Copa Libertadores.

Vélez celebra por Tomás Galván, el sucesor de Claudio Aquino tras su fichaje en Colo Colo

Vélez hizo una apuesta por Tomás Galván luego de que Claudio Aquino anunció su incorporación a Colo Colo luego de largas negociaciones infructuosas con el Fortín para renovar su contrato. Y en la gran victoria del cuadro de Liniers ante Fortaleza en la Copa Libertadores, destacó con un golazo.

El “8” controló la pelota. Se acomodó rápidamente para sacar un derechazo con pique a tierra que dejó sin chances posibles de reacción al golero Helton Leite. “Estoy muy bien con la confianza que me dan mis compañeros y el técnico”, dijo Galván luego del golazo que anotó en la lluviosa noche bonaerense.

Por cierto, en la directiva velezana pueden frotarse las manos por una conveniente opción de compra. La estipularon en el contrato de préstamo con River Plate: está valorada en 1 millón 500 mil dólares, según informó en enero de este año Sábado Vélez. Tomi Galván tiene 25 años y ya ilusiona a la hinchada fortinera tras esta gran actuación en el torneo de clubes más deseado de América…

Tomás Galván suma 16 partidos en Vélez Sarsfield, donde ha marcado tres goles en poco más de mil minutos de acción. (Marcelo Endelli/Getty Images).