Colo Colo ha tenido una serie de fracasos en el año de su centenario y los hinchas tratan de encontrar explicaciones. Uno de los jugadores contra los que han apuntado es Claudio Aquino, quien llegó como la gran figura del fútbol argentino al Cacique pero no ha logrado repetir esas actuaciones.

Las cosas tiene más que preocupados a los fanáticos, especialmente porque con Jorge Almirón el equipo completo se ha visto mal. Es por ello que Gustavo Quinteros, uno que supo hacer brillar tanto al Eterno Campeón como al 10, sacó la voz.

El ex técnico del Cacique, que dirigiera al volante y lo transformara en el mejor del fútbol trasandino en Vélez Sarsfield el año pasado, explicó por qué no está rindiendo. De hecho, le mandó un mensaje al actual DT albo para que le dé las herramientas que lo hagan explotar.

Gustavo Quinteros le explica a Jorge Almirón cómo sacar lo mejor de Claudio Aquino en Colo Colo

Claudio Aquino llegó como la gran carta de Colo Colo para el año de su centenario, pero ha estado lejos de ser la versión que mostró en Argentina. Allá fue elegido el mejor del 2024 gracias a lo que hizo de la mano de Gustavo Quinteros, quien habló sobre cómo sacarle el jugo.

Gustavo Quinteros hizo que Claudio Aquino fuera campeón y el mejor jugador de Argentina antes de venir a Colo Colo. Foto: Photosport.

En conversación con De fútbol se habla así de DSports, el ex DT albo se mostró crítico de la forma en que está planteando los partidos Jorge Almirón. “Veo un Colo Colo que por momentos juega bien y por momentos le cuesta ese engranaje que le hemos visto en esos partidos. Tiene buenos jugadores“.

Fue tras ello que entró de lleno en el caso del 10. “Lo conozco a Aquino y es un jugador muy importante cuando los movimientos de arriba se hacen bien, te deja mano a mano dos veces todos los partidos“.

En esa misma línea, enfatizó en que Colo Colo debe ayudar a Claudio Aquino para que sea el de antes. “Si lo asistes, te mete el pase gol. Lo tuve todo un año, jugó más de 40 partidos de titular y fue uno de los artífices del campeonato“.

Quedará esperar ahora para ver si es que Jorge Almirón toma en cuenta las palabras de su colega. Con uno fue el mejor del fútbol argentino, mientras que con el otro no ha visto una esta temporada.

Claudio Aquino tiene una gran oportunidad para aparecer y liderar a un Colo Colo que está muy confundido. El Cacique tiene que sumar de a tres a toda costa si quiere tener alguna opción mínima al título o ir asegurando copas internacionales para el 2026.

¿Cuáles son los números de Claudio Aquino en Colo Colo?

Previo al clásico con Universidad Católica, Claudio Aquino ha logrado disputar un total de 30 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado 4 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.310 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Claudio Aquino espera explotar en el importante duelo que tiene Colo Colo esta tarde. El Cacique recibe a Universidad Católica en el clásico 188 este sábado 16 de agosto a partir de las 15:00 horas.

