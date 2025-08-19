Universidad Católica goleó por 4-1 a Colo Colo en el último clásico. Pese a la gran diferencia en el marcador, para Marcelo Barticciotto no hubo una gran diferencia en el juego.

Si bien los Albos venían en un mal momento, pocos habrían imaginado tanta distancia en el resultado final. Incluso, la visita en el Estadio Monumental lo ganaba por 3-0 a los 33 minutos de juego, en una jornada para el olvido de Fernando de Paul.

La controvertida opinión de Marcelo Barticciotto

El abultado resultado desató una verdadera crisis en Macul. A falta de que se afinen los últimos detalles, Jorge Almirón no seguirá más al mando de Colo Colo. El equipo dejó una pésima imagen ante Universidad Católica, equipo que aprovechó cada una de sus falencias.

Pese a la diferencia, Marcelo Pablo Barticciotto aseguró que en el juego los Cruzados no habían sido superiores a los Albos. Esta postura incluso fue apoyada por Diego Rivarola, quien es ídolo de Universidad de Chile.

“En el trámite del partido no fue más Católica que Colo Colo. Hizo el gol y se fue para atrás. No estoy desmereciendo el triunfo de Católica, estoy diciendo que en el juego no fue mucho más. Hizo los goles en el momento indicado, fue efectivo“, aseguró Barticciotto en ESPN.

Rivarola complementó su visión, ejemplificando con lo sucedido entre los Azules e Itálicos. “De cierta forma fue como el partido de la U. Si analizas desde el resultado solamente, obviamente te dejan llevar los goles, pero después en el análisis fino, yo no sé si hubo tanta diferencia. Creo que Católica tuvo la suerte de hacer los goles en los momentos justos“, sentenció el campeón de la Sudamericana.

Más allá del trámite del juego, Colo Colo perdió su tercer clásico del año. Los dos ante U. Católica y uno ante U. de Chile. Todavía tiene dos encuentros pendientes ante el Romántico Viajero: uno el 31 de agosto en la Liga de Primera y otro por la Supercopa, con fecha todavía por confirmar.