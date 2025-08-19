¿Se van o les renuevan? Los 5 jugadores que terminan contrato en Colo Colo

Colo Colo sigue con su mala temporada y ahora se quedó sin entrenador, porque el argentino Jorge Almirón fue cesado de su cargo tras la goleada sufrida ante Universidad Católica en el estadio Monumental.

Los cruzados le dieron un toque al cuadro albo en Macul y ganaron por 4-1, situación que generó la salida del entrenador, algo que Blanco y Negro venía queriendo hacer desde mayo.

Se vienen días cruciales para Colo Colo, porque la concesionaria se puso como tope la primera semana de septiembre para encontrar a su nuevo estratega, porque Héctor Tapia cumplirá la función de interino durante los partidos ante Palestino y Universidad de Chile.

ver también No sólo el nuevo DT: la otra decisión gigante que debe tomar Colo Colo con suma urgencia

Los 5 jugadores que terminan contrato en Colo Colo a finales de 2025

Colo Colo necesita mejorar sus resultados para el cierre de la temporada y a final de año en Blanco y Negro deberán tomar decisiones, de cara a la “limpieza” del camarín de cara a 2026.

Hay cinco jugadores del actual plantel que terminan contrato el 31 de diciembre de 2025 y el caso más especial es el de Arturo Vidal, quien tiene todo listo para renovar su vínculo, debido a que cumplió con los minutos estipulados para extender el vínculo de cara al año que viene.

Otro jugador que cierra su paso por Colo Colo a final de año es Sebastián Vegas, quien está a préstamo desde Monterrey y ya avisó que va a volver a México cuando se termine su cesión.

Publicidad

Publicidad

También se le termina el vínculo que firmó con Blanco y Negro al argentino-sirio Emiliano Amor, quien tras irse en 2024 volvió luego de la partida de Maximiliano Falcón y firmó por la temporada 2025. Todo apunta a que el zaguero de 30 años no renovará su contrato para la campaña venidera.

Arturo Vidal cumplió los minutos para renovar su contrato para 2026. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego viene la situación más complicada, que es la de Alexander Oroz. El delantero de 22 años termina contrato y en ByN lo pretenden renovar, sin embargo, no ha podido demostrar todas sus condiciones en la cancha y quizá salir a otro equipo le vendría bien para ganar confianza.

Publicidad

Publicidad

Por último, está el caso de Mauricio Isla, quien llegó a mediados de 2024 y firmó por un año y medio, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025. El Huaso ha sido muy cuestionado y su rendimiento bajó, por lo que es complejo que siga en Colo Colo.

ver también El candidato de un campeón de América para la banca de Colo Colo: “Podría calmar a…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.