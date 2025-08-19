No sólo el nuevo DT: la otra decisión gigante que debe tomar Colo Colo con suma urgencia

Colo Colo vive una semana fundamental, debido a que hoy se va a oficializar el despido de Jorge Almirón, cuando se realice la reunión de directorio de Blanco y Negro.

La concesionaria que preside Aníbal Mosa se va a reunir este martes para sellar la partida del entrenador argentino, la cual ya está totalmente consensuada y se espera que se cumpla con el protocolo de la sociedad anónima.

Definida la salida de Almirón tienen que encontrarle un reemplazante al director técnico, aunque no es la única medida urgente que tienen que tomar en ByN.

Colo Colo debe definir rápido la venta de Alan Saldivia a la MLS

El libro de pases en Chile está cerrado, pero en otras ligas no y este lunes llegó una oferta formal desde la MLS por el defensor uruguayo Alan Saldivia.

Houston Dynamo es el equipo interesado en los servicios del jugador charrúa que tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2026, por ende, si lo quieren deben negociar con Blanco y Negro.

El cuadro estadounidense está dispuesto a pagar 500 mil dólares por la cesión de Saldivia por una temporada, además, ofertan 1.7 millones por el 50% de la carta del jugador, una vez finalizado el préstamo.

Alan Saldivia es seguido por la MLS. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Los dirigentes de Blanco y Negro deben tomar rápido la decisión de aceptar o rechazar la propuesta de Houston Dynamo por Alan Saldivia, debido a que el libro de pases de la MLS cierra este jueves 21 de agosto.

Colo Colo puede perder otro jugador de cara al cierre de la temporada 2025, debido a que ya se fue Brayan Cortés a Peñarol.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.