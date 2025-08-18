Es tendencia:
Elevaron el monto: Todos los números de la nueva oferta por Alan Saldiva￼

César Merlo reveló que desde la MLS subieron la puntería por el defensa y podría dejar el Cacique está semana.

Por Felipe Pavez Farías

Saldivia podría emigrar a Estados Unidos
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTSaldivia podría emigrar a Estados Unidos

Alan Saldivia recibe una importante opción para emigrar de Colo Colo. Lo que podría significar una nueva salida para el plantel del Cacique, que aún no se repone de la caída ante Universidad Católica

Es que este lunes se hizo oficial la nueva propuesta que llegó desde Estados Unidos por el central uruguayo. Por lo que podría seguir los pasos, y darle un nuevo golpe al adiestrador que asuma en el cargo. 

Solo 75 minutos: así fue el último día de Jorge Almirón en Colo Colo

Solo 75 minutos: así fue el último día de Jorge Almirón en Colo Colo

Es que el mercado de fichajes en Chile está cerrado, por lo que la salida de Saldivia no podría ser reemplazada con jugadores del medio local o del extranjero. 

¿Cuál es la oferta por Alan Saldivia?

Ante esto, en el directorio de ByN se baraja la propuesta que llegó desde el Houston Dynamo. El experto en el mercado, como César Luis Merlo, detalló los montos de lo que implica la salida del charrúa. 

En su cuenta de X, el especialista transandino explicó con peras y manzanas lo que podría recibir Colo Colo. “Es un préstamo por un año con un cargo de u$s 500.000 y una opción de compra de u$s 1.7M por el 50% del pase”, detalló. 

Cabe consignar que está propuesta ya la maneja el directorio de ByN, que en su minuto pidió como mínimo 3 millones de dólares. Por lo que podría ser abordada este martes, donde también se definirá la salida de Jorge Almirón. 

El jugador ve atractiva la opción”, recalcó Dani Arrieta. Por lo que el charrúa y su entorno pujará porque se acepte la opción para emigrar hacia la MLS.

