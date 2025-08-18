Es tendencia:
Polémica

Solo 75 minutos: así fue el último día de Jorge Almirón en Colo Colo

El transandino llegó hasta el Estadio Monumental este lunes pero no realizó el entrenamiento y solo hizo un saludo a la bandera.

Por Felipe Pavez Farías

Almirón dejó oficialmente a Colo Colo
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAlmirón dejó oficialmente a Colo Colo

El ciclo de Jorge Almirón llegó a su fin. Tras la goleada que sufrió Colo Colo ante Universidad Católica, se sentenció su historia en el Estadio Monumental. 

No se puede decir mucho más. Queremos descomprimir el ambiente”, indicó el adiestrador tras caer por 4-1 frente a los cruzados. Tras el pitazo final de Cristian Garay, Aníbal Mosa y su representante conversaron sobre su salida definitiva. 

Mientras Jorge Almirón ganó US$2 millones, esto cobran los candidatos a reemplazarlo

El tema es que este lunes estaba pactada su despedida, pero por no recibir apoyo del bloque Vial, se determinó que recién el martes se apruebe su salida. 

Ante esto, Jorge Almirón tuvo que cumplir con su último día labora en Pedreros. Lo que llamó la atención porque no dirigió la práctica ni tuvo contacto alguno con dirigentes. 

Según indicó Daniel Arrieta en TNT Sports, el adiestrador llegó a las 15:30 acompañado de su representante Pablo Del Río. El tema es que estuvo solo una hora y 15 minutos en el Monumental. Tiempo que utilizó para dar el último adiós a sus más cercanos.

Almirón se despidió de jugadores y staff. Tras ello, se retiró por otra puerta para evitar a la prensa. En este momento está entrenando con miembros internos del staff de Colo Colo”, sentenció el periodista.

¿Cuánto cuesta la salida de Jorge Almirón?

En la señal deportiva además deslizó que la cifra de la salida de Jorge Almirón podría bordear el millón de dólares. Por lo que esto sería oficializado durante la reunión convocada para el martes 19 de agosto. 

Cabe consignar que Almirón estuvo en 84 partidos oficiales en Colo Colo. De los cuales, ganó 40, empató en 23 y solo en 21 sufrió derrotas. Lo que dejó un rendimiento del 57%. 

