Colo Colo comienza a armarse de cara a la temporada 2026. Varias salidas se anuncian en el horizonte albo. Sin embargo, también tienen que haber llegadas y en eso se esfuerza Fernando Ortiz.

El DT de Colo Colo ya tiene algunos refuerzos a su haber: Matías Fernández de la Liga Deportiva Universitaria de Quito; y Joaquín Sosa, cuyo pase pertenece al Bologna de Italia.

Por el lado de las salidas, hay una que inquieta al técnico albo. Se trata del adiós de Vicente Pizarro. El volante de Colo Colo parte por pedido expreso de Jorge Almirón y jugará este 2026 en Rosario Central.

Detalles de su pase

Era de esperar que algún equipo se interesase en Vicente Pizarro. No obstante, no se sabía que su salida de Colo Colo se destrabaría de forma tan fácil y rápida. Es por eso que llama la atención la gestión con Rosario Central.

Resulta que el Canalla adquirió el 70% del pase de Vicente Pizarro, por la cifra de unos 2.2 millones de dólares, aunque sin conocimiento aún del tiempo en el que se desempeñará en Rosario. Lejos de los cinco millones de dólares que pide la Universidad de Chile por Lucas Assadi.

Ante la salida de Vicente Pizarro, Fernando Ortiz activó la búsqueda rápida y estarían en carpeta nombres como Ulises Ortegoza, quien también es seguido desde Mirassol y desde San Lorenzo.

¿Cuáles son los números de Vicente Pizarro en Colo Colo?

En el 2025, en Colo Colo, Vicente Pizarro jugó un total de cuarenta encuentros, divididos entre la Liga de Primera, la Copa Libertadores, la Copa Chile y la Supercopa. Fueron siete los goles totales que hizo y dio seis asistencias.