Además de Jorge Almirón: El jugador de 3 millones de dólares que pide salir de Colo Colo

El futbolista de los albos tiene una importante oferta para emigrar hacia el extranjero, y desde su entorno recalcan que quiere aceptarla.

Por Felipe Pavez Farías

Saldivia podría dejar Colo Colo en está semana
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTSaldivia podría dejar Colo Colo en está semana

Colo Colo enfrenta una semana de definiciones. Además de la salida de Jorge Almirón, podría perder a uno de sus jugadores titulares y que es fijo en la defensa. 

Esto tiene directa relación con Alan Saldivia. El defensa de 23 años, y que volvió de una lesión para el encuentro ante Universidad Católica, ahora tiene una nueva opción para continuar su carrera en Estados Unidos

Según indicaron en TNT Sports, la oferta viene del Houston Dynamo. “Es un préstamo por 400 mil dólares y que tiene obligación de compra”, detalló Dani Arrieta en el programa Pelota Parada. 

Además indicó que dicho vínculo sería por un año. Aunque al sumar la compra y el monto inicial, Colo Colo recibiría un total de 2,2 millones de dólares. Lo que en este momento ven con buenos ojos para el finiquito de Almirón. 

¿Cuánto cuesta Alan Saldivia? 

El tema es que dicha cifra en su totalidad, se aleja de lo que se había puesto como piso para la venta de Alan Saldivia. Ya el Vasco da Gama vino en busca del defensa uruguayo, y cómo mínimo se pidió 3 millones de dólares. Cifra que finalmente descartó el elenco brasileño. 

Saldivia tiene chances para dejar el Colo por la MLS
El tema es que ahora, y tras el malo momento que enfrenta Colo Colo, el propio jugador tomó una drástica decisión. “A mí me dicen que es una oferta atractiva para Saldivia, para salir en este momento”, detalló el periodista de TNT Sports. 

Por lo que este martes, además de definir el futuro de Almirón, se abordará dicha oferta por el uruguayo. 

