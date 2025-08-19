Colo Colo está cumpliendo una desastrosa temporada 2025, y aquello trajo consecuencias, porque Blanco y Negro tomó la decisión de despedir al entrenador Jorge Almirón.

La tarde de este martes va a quedar sellada la partida del DT argentino, luego de que ByN cumpla con la burocracia de votar la salida del estratega que sacó campeón al equipo albo en 2024 y ahora lo tiene afuera de todo.

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, tendrá la misión de encontrar a un entrenador que tome las riendas del equipo y lo encause en la Liga de Primera.

El candidato de Patricio Yáñez para la banda de Colo Colo

Colo Colo está en la búsqueda de un DT y empieza la “danza de candidatos”. Patricio Yáñez, campeón de la Copa Libertadores de América 1991 con los albos, dio a conocer a su preferido para que llegue al Monumental.

El Pato dijo en radio Agricultura que quiere para el Cacique a Claudio Borghi, quien está retirado desde 2016 y actualmente es comentarista, sin embargo, declaró que quiere volver a dirigir.

Claudio Borghi es uno de los candidatos para Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“Si me preguntas a mí, ya que la gente adhiere con él, me parece que Claudio Borghi sería un buen nombre, en la medida que él quiera entrenar y los dirigentes de Blanco y Negro lo quieren”, dijo sobre el ex DT de Boca Juniors.

“Ya tiene experiencia, independiente de que haya dicho que le gustaría partir de más abajo, las necesidades que tiene Colo Colo son urgentes y al menos pondría calma en la hinchada“, cerró Yáñez.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.

