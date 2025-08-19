Son tiempos convulsos los que está viviendo Colo Colo tras la dura derrota por 4-1 ante la UC. El Cacique no logra tener paz en este lamentable 2025, con varias acusaciones que apuntan a un camarín bastante desgastado con el manejo de Jorge Almirón.

El argentino lamentablemente no fue capaz de tapar todo con un buen rendimiento, teniendo que pagar con su cargo este mal momento que arrastra el Cacique desde hace ya demasiados meses.

Antes de su partida, el periodista Juan Cristóbal Guarello soltó una nueva polémica que complica al camarín albo, apuntando directamente a Arturo Vidal y un poder de decisión poco habitual para un jugador.

De acuerdo al comunicador, el King tuvo influencia directa en varias decisiones de Jorge Almirón, incluso “aprobando” la partida a préstamo de Cristián Zavala a Coquimbo Unido hace algunas semanas.

La dura acusación de Guarello contra Vidal

En su calidad de comentarista en Radio Agricultura el periodista relató los diálogos entre Vidal y Almirón: “Arturo, ¿te parece que se vaya (Brayan) Cortés? Sí, mejor, que hace rato me dijo que se quiere ir. ¿Arturo es amigo tuyo Zavala? No, no es amigo mío, porque Sanhueza me dijo que cuando estaba en (Fernández) Vial no sé qué hizo. Esto es verdad. Ya, pa’ fuera. ¿Te parece que (Mauricio) Isla? No, sí, pero que juegue igual”.

Cristián Zavala partió a préstamo a Coquimbo Unido desde Colo Colo. Guarello asegura que Vidal “aprobó” esta movimiento en el Cacique. | Foto: Coquimbo Unido.

“La picarezca de Almirón te sirvió para cierto momento, pero un momento ya se te empezó a quemar y él mismo se dio cuenta que no tenía ningún margen de maniobra y se echó en los huevos”, agregó sobre la actitud del argentino.

Para cerrar, Guarello afirmó que “a este qué le importa, si cuando Colo Colo jugó contra La Calera estaba en el aeropuerto. Y terminada la primera rueda se fue una semana a Formentera. ¿Cuál es el compromiso?”.

¿Cuándo volverá a jugar Colo Colo?

El Cacique regresará a la acción este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este partido será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

