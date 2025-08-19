Colo Colo empezó la semana con la noticia de la salida de Jorge Almirón. Si bien el anuncio oficial se aplazó por problemas internos en Blanco y Negro, la historia no cambió: el DT dejó de ser entrenador del Cacique y este lunes 18 se despidió del plantel que dirigió por casi dos años.

Fue un día movido en el Monumental, marcado por la reunión frustrada de la dirigencia, donde el sector opositor a Aníbal Mosa no llegó para votar la salida de Almirón. El trámite se aplazó y, finalmente, los directores se juntarán este martes 19 a las 15:00 horas.

Como consecuencia, la práctica del día, la primera de preparación para el partido contra Palestino de este viernes 22, se cambió para la tarde (16:00 horas). No fue dirigida por Héctor Tapia, quien debería ser anunciado como interino de Colo Colo, sino por otros miembros de la institución.

Una gran novedad en el entrenamiento, además de que fue el primero tras la salida de Jorge Almirón, fue la presencia de Javier Correa. El delantero salió muy complicado del clásico contra U. Católica y se pensó lo peor, pero apareció en la práctica y apagó todas las alarmas por su estado físico.

Javier Correa entrega buenas noticias en Colo Colo

En un video publicado por Colo Colo, Javier Correa apareció haciendo fútbol con el resto de sus compañeros durante la práctica del lunes 18. Esta es una gran noticia para los hinchas y para el DT que asuma el interinato, porque significa que puede jugar contra Palestino este viernes 22.

El atacante ha sido uno de los únicos puntos altos en los últimos partidos del Cacique y su posible ausencia generó mucha preocupación entre los hinchas, sobre todo considerado que, después de enfrentar al Tino, en el horizonte de Colo Colo aparece el Superclásico contra U. de Chile.