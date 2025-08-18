Colo Colo vive horas claves para definir la suerte de Jorge Almirón. El argentino llegó este lunes al Estadio Monumental para decir adiós y finiquitar su salida, tal como anunció tras la derrota ante Universidad Católica.

En la práctica de este lunes, pensando en el próximo compromiso ante Palestino por la Liga de Primera, estuvieron Daniel Díaz, Bastián Peña y Víctor Berríos a cargo.

Todo esto a la espera de que se de por iniciado el interinato de Héctor Tapia, el que debiese ocurrir este martes una vez finalizada la reunión de directorio en Blanco y Negro.

El acuerdo para la salida de Jorge Almirón en Colo Colo está,pero el llamado Bloque Vial no acudió a la cita adelantada por Aníbal Mosa de esta mañana, por lo que el final del ciclo del argentino se estira por 24 horas.

Héctor Tapia recibe la primera gran noticia en Colo Colo

Y si bien quien fuera el técnico del Cacique para la estrella 30, hace unos años, y asumiera de emergencia hace no mucho, aún no inicia los trabajos, ya recibe buenas noticias de cara al duelo con los árabes.

Según reporta DaleAlbo, un jugador que había salido con molestias en la derrota ante los cruzados se vistió de corto y no hizo un trabajo diferenciado, augurando buenas noticias.

Se trata de Javier Correa, quien estuvo realizando práctica con el resto de sus compañeros y es una alternativa para Héctor Tapia en el inicio de su interinato en Colo Colo.

Cabe considerar que el jugador cordobés tuvo que salir de la cancha en el duelo ante los cruzados con evidentes molestias. Así, se transforma en la primera gran noticia que recibe Tito Tapia en su nuevo ciclo como bombero en el Estadio Monumental.

Javier Correa había presentado molestias en su pierna derecha tras el partido ante Universidad Católica. Foto: Pepe Alvujar/Photosport.

Partido clave para el nuevo ciclo que se inicia en Macul

El Cacique tendrá un partido clave que marcará el inicio de una nueva etapa ya sin Jorge Almirón. Los próximamente dirigidos por Héctor Tapia visitarán a Palestino, este viernes 22 de agosto a las 15:00 hrs en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 21 de la Liga de Primera.