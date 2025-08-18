Jorge Almirón ya no va más en Colo Colo. El argentino dejará su cargo tras la humillante derrota por 4-1 ante Universidad Católica, resultado que fue la gota que rebalsó el vaso para su ya desgastado ciclo en este desastroso año 2025.

Previo a la llegada de un reemplazante definitivo, en el Cacique ya adelantaron las charlas con Héctor Tapia, actual jefe del Fútbol Joven, para que asuma de manera interina por algunos compromisos.

A nivel dirigencial ya está delineando que este interinato será por solo un par de partidos. Es más, el propio Aníbal Mosa se encargó de ratificar hasta cuando durará esta nueva etapa de Tito al mando del primer equipo del Cacique.

Los partidos que Héctor Tapia dirigirá como interino en el Cacique

El presidente de Blanco y Negro aseguró a los medios durante esta jornada que “en ese momento (tras el Superclásico ante Universidad de Chile), el directorio y los gerentes podrán discutir cuál será el entrenador que tendremos para terminar el campeonato”.

“Abre una ventana. Nosotros, el próximo partido, después del 31, con la Universidad de Chile, debería ser o la Supercopa el 14 de septiembre, o ese partido pendiente programado que tenemos con Iquique, y de ahí viene un parón, y volvemos el día 19 de octubre, así que tiempo hay”, agregó.

Héctor Tapia tendrá su tercera etapa como entrenador de Colo Colo.

En ese sentido, el puertomontino afirmó que “la idea es, terminar el proceso, como les digo, de la mejor manera con Jorge, y de que haya un interinato hasta el partido con la Universidad de Chile”.

“Héctor Tapia es una de las personas indicadas, una persona que es del club, que hemos conversado con él, pero no podemos hacer nada mientras no se selle la situación de Jorge porque es lo que corresponde”, concluyó.

Los próximos partidos de Colo Colo

Fecha 21: Palestino vs CC – Viernes 22 de agosto 18:00 horas – Estadio La Cisterna

Fecha 22: CC vs Universidad de Chile – Domingo 31 de agosto 15:30 horas – Estadio Monumental

