La salida de Jorge Almirón de Colo Colo debía confirmarse durante esta jornada, pero una nueva polémica dentro de Blanco y Negro detuvo el anuncio. El sector opositor a Aníbal Mosa no quiso adelantar la reunión del directorio para este lunes 18 y recién votarán este martes 19.

“Dado que el señor Alfredo Stöhwing y sus directores no dieron la unanimidad, tendremos que esperar hasta mañana (martes 19) a las 15:00 horas“, informó el presidente de la concesionaria.

De todas formas, la historia ya está escrita. Dejando las formalidades de lado, Jorge Almirón no seguirá en Colo Colo. Hay un “preacuerdo” con el entrenador y solo falta la ratificación por parte del directorio de Blanco y Negro, que debería llegar este martes 19 tras la reunión.

Así lo confirmó Mosa. Además, el timonel de los albos anunció que el DT se despedirá del plantel en las próximas horas, antes del entrenamiento que se reprogramó para esta tarde en el Monumental. Aún no se sabe quién dirigirá la práctica, algo que sigue coordinando Daniel Morón.

Mosa lo confirma: Almirón se despide hoy de los jugadores de Colo Colo y su salida sería anunciada mañana | Photosport

El futuro después de Jorge Almirón

Además, Aníbal Mosa abordó el tema del interinato, otro de los ítems que debería quedar resuelto este martes 19 en la reunión de directorio de Blanco y Negro. Héctor Tapia, actual jefe de las series menores de Colo Colo, es el principal candidato para el puesto.

“La idea es que haya un interinato hasta el partido contra U. de Chile, y en ese inter tanto, nosotros podamos discutir y ver cuál va a ser el entrenador que vamos a tener para terminar el campeonato“, explicó.