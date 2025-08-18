Las disputas de poder en el interior de Colo Colo ya han sacudido el centenario antes y ahora lo vuelven a hacer. El Cacique no lo ha pasado nada de bien y vive una crisis tanto dentro como fuera de la cancha, donde decisiones impactan de lleno en el desempeño del equipo.

Este fin de semana el Eterno Campeón cayó goleado por 1 a 4 ante Universidad Católica en el clásico, lo que sentenció la continuidad de Jorge Almirón. Este lunes Aníbal Mosa hizo una movida para tratar de dejar cerrado el tema de inmediato, pero el Bloque Vial no se lo permitió.

En una decisión que tiene muy molestos a los hinchas, la oposición a la actual dirigencia de Blanco y Negro tuvo un gesto que frena el adiós del DT. Eso sí, se espera que salga humo blanco pronto, pero ya no será este lunes como todos lo pedían.

Bloque Vial estira la salida Jorge Almirón de Colo Colo

Colo Colo debe enfocarse en salir de su crisis y tiene un partido a la vuelta de la esquina ante Palestino para hacerlo. No obstante, este lunes el plantel de honor debía volver a las prácticas por la mañana, pero todo fue suspendido para tratar de cerrar la salida de Jorge Almirón.

El Bloque Vial pone problemas para la salida de Jorge Almirón de Colo Colo. Foto: Photosport.

El DT esperaba dirigir por última vez mientras le preparaban su salida, pero ahora las cosas dieron un giro radical. ¿La razón? El Bloque Vial, el que se negó a dejar listo el trámite esta mañana.

Según reveló Dale Albo, Aníbal Mosa había citado a una reunión especial este lunes para definir el adiós de Jorge Almirón. Para ello necesitaba a todos los integrantes de la mesa directiva, pero la oposición no llegó y complicó todo.

Al haber agendado una reunión para mañana martes, el Bloque Vial optó por marginarse y estirar más la salida del DT. Una decisión que no le gustó nada a los hinchas y que confirma que, más que el club, lo que ponen como prioridad es una disputa de poder.

Ante este panorama, restará saber qué es lo que pasará con el entrenamiento de este lunes. El club lo reprogramó para la tarde, por lo que quedará la duda de si será con el argentino o el interino elegido.

Colo Colo se genera un problema por culpa de las luchas de poder al interior de Blanco y Negro. Jorge Almirón, por ahora, sigue siendo el entrenador del Cacique mientras sus dirigentes se pelean y el equipo no ve una dentro de la cancha.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Jorge Almirón no será más el técnico de Colo Colo luego de haber dirigido un total de 83 partidos oficiales. En ellos consiguió 39 triunfos, 23 empates y 21 derrotas, con 118 goles a favor y 85 en contra. Ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras se define la salida de Jorge Almirón, Colo Colo se prepara para lo que será su próximo desafío en la Liga de Primera. El Cacique visita a Palestino este viernes 22 de agosto con horario por confirmar.

