Colo Colo vive horas claves para definir lo que será la esperada salida de Jorge Almirón. Luego de la dolorosa derrota por 1 a 4 frente a Universidad Católica en el clásico, el club decidió no seguir más con el DT, pero todavía no lo ha echado.

La dirigencia de Blanco y Negro había fijado una reunión para este martes, en la que afinarían los detalles para sacar al argentino si es que caía con la UC. Sin embargo, la urgencia de dejar atrás el ciclo para dar paso a uno nuevo ha llevado a una movida acelerada de Aníbal Mosa.

El presidente de la concesionaria que maneja al Cacique confirmó que le hizo un especial pedido al Bloque Vial para poder llegar a acuerdo lo antes posible. Una situación que se define a esta hora en el Estadio Monumental y que puede dejar novedades en las próximas horas.

Aníbal Mosa ruega a bloque opositor sellar la salida de Jorge Almirón lo antes posible

Colo Colo no quiere dejar pasar más tiempo y busca sacar a Jorge Almirón de su banca este mismo lunes. En el Cacique se aburrieron y tratan de encontrar la forma de que todo quede definido lo más pronto posible.

Fue el propio Aníbal Mosa quien conversó con DaleAlbo en su llegada al Estadio Monumental este lunes y explicó que esperan dejar todo listo hoy. “Falta que lo ratifique el directorio que esperemos que concurran todos hoy a las 9:30 horas“, comenzó explicando.

Si bien se informó que la reunión estaba fijada para mañana, el presidente de Blanco y Negro reveló su movida para acelerar las cosas. “Nosotros citamos a directorio para el martes porque es con 72 horas de anticipación y lo hicimos el sábado pasado“.

“Yo pedí después de la derrota del otro día de adelantarlo para hoy y espero que estén todos para que podamos reunirnos“, dijo. Eso sí, para que esto ocurra tendrán que llegar todos los integrantes, lo que le deja la pelota al Bloque Vial para zanjar todo.

Finalmente y ante las dudas que genera la demora en el anuncio, especialmente por rumores de que el DT no renunciará, Aníbal Mosa fue muy claro. “Ya tenemos una negociación y esperamos cerrarla hoy“, sentenció.

El citado medio, a la hora de la publicación de este artículo, confirmó que llegó todo el Bloque Mosa a la cita. Sin embargo, desde el Bloque Vial no han aparecido en la Ruca y se desconoce si lo harán de forma telemática.

De esta forma, la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo puede quedar definida antes de lo que se pensaba. El argentino se va del Cacique dejando meses para el olvido y amargando el centenario de un equipo que se preparó para otra cosa en 2025.

¿Cuáles fueron los números de Jorge Almirón en Colo Colo?

Jorge Almirón se va de Colo Colo luego de haber dirigido un total de 83 partidos oficiales. En ellos consiguió 39 triunfos, 23 empates y 21 derrotas, con 118 goles a favor y 85 en contra. Ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de la salida de Jorge Almirón, Colo Colo se prepara para lo que será su próximo desafío en la Liga de Primera. El Cacique visita a Palestino este viernes 22 de agosto con horario por confirmar.