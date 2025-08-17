El nombre de Claudio Borghi ya está dando vueltas en Colo Colo luego que se confirmara que Jorge Almirón no seguirá en el club. La fea caída por 4-1 ante la UC fue la gota que rebalsó el vaso para el ciclo del argentino, quien está viviendo sus últimas horas en el Cacique.

Con este panorama la danza de nombres ya está desatada en el Monumental, siendo el Bichi una de las opciones que más gusta entre los hinchas para levantar al equipo de este lamentable presente.

Sin embargo, lograr convencer al tetracampeón no será sencillo si así lo quiere la dirigencia de Blanco y Negro. El mismo Borghi afirmó hace una semanas que si bien quiere volver a dirigir, lo quiere hacer con un proyecto desde cero, algo que no se cumplirá ahora.

Además, ex compañeros suyos de la señal televisiva de TNT Sports destaparon hace solo unos meses que el Bichi bajo ningún punto de vista tomaría a Colo Colo con este panorama.

La razón por la que Borghi no llega al Cacique

Fue en mayo de este año, apenas unos días después de que Borghi partiera a ESPN, que sus ex compañeros en TNT Sports comentaron sobre la chance de que arribe al Cacique.

En esa ocasión Manuel de Tezanos en Todos Somos Técnicos afirmó que “una sola vez el Bichi agarró un equipo a mitad de temporada. Lo hizo con Argentinos Juniors que casi se iba al descenso”.

“Yo lo conozco, el Bichi no va a ir”, complementó Toby Vega a esas palabras, asegurando categóricamente que Borghi no está ni ahí con un posible retorno al Monumental.

Claudio Borghi dirigió cerca de dos años y medio en su primera etapa en Colo Colo. En ellos logro un inédito tetracampeonato y fue subcampeón de la Copa Sudamericana 2006 | Foto: Photosport.

Otro que comentó esta posibilidad fue Johnny Herrera, quien afirmó que “el Bichi con los problemas que tuvo con los jugadores grandes de la selección ahora se va a ir a meter a Colo Colo”.

“A mi me dijeron que al lado está más feliz que la cresta (en ESPN), a que se va a ir a meter pa allá”, concluyó De Tezanos.

Hay que recordar que Claudio Borghi no dirige desde el 2016, cuando estuvo a cargo por solo diez partidos en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ahí, el Bichi obtuvo tres victorias, dos empates y cinco derrotas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de los albos será este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

