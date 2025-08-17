Los coletazos en Colo Colo siguen tras la humillante derrota por 4-1 que en el clásico ante Universidad Católica. El pésimo rendimiento del Cacique en el Monumental fue la gota que rebalsó el vaso en el ciclo de Jorge Almirón, quien está viviendo sus últimas horas como DT albo.

Tanto el trasandino como la dirigencia de Blanco y Negro están con deseos de concluir ahora ya el vínculo que los une, por lo que solo resta que ambas partes lleguen a un punto medio para sellar así el final de este proceso.

Con este presente ya comienzan a rondar nombres en los pasillos del Estadio Monumental para dar con un sustituto de Jorge Almirón. Y ojo, que hay algunos que ya se están haciendo la idea de recibir algún llamado.

El emblema de Colo Colo que se candidatea

Uno de los que estaría feliz de ser considerado es Jaime Vera, actual DT de Deportes Puerto Montt y que como jugador dejó huella en el Cacique con tres títulos nacionales y tres Copas Chile en la década de los 80.

En charla con el sitio BolaVip el Pillo aseguró que “bueno, soy de la casa. Colo Colo tiene que saber ahora con la experiencia, que conozcan la casa. Eso es muy importante”.

Jaime Vera actualmente está cargo de la dirección técnica de Deportes Puerto Montt. Pese a eso, no esconde su ilusión de llegar a Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Si suena mi nombre, extraordinario porque quiere decir que sigo vigente y eso es importante para mí como persona. Pero hasta ahí no más llega”, agregó.

En ese sentido, Vera aseguró que “para mí es importante, para mis jugadores también de que vean que tienen un técnico vigente y que tiene mucho que dar. Eso es muy bueno”.

La carrera de Jaime Vera como entrenador

Como DT el Pillo Vera ha dirigido a Ñublense, Puerto Montt, Universidad de Concepción, Deportes Iquique, Deportes Antofagasta, Curicó Unido y Deportes Melipilla. Además, en el extranjero estuvo a cargo del OFI Creta de Grecia.

En su palmarés destaca la Copa Chile 2013-14 con Deportes Iquique, así como también el subcampeonato en el Apertura 2016 con los Dragones Celestes.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a jugar este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este encuentro será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.