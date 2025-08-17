Colo Colo sigue procesando la terrible derrota por 4-1 que recibió ante Universidad Católica. El pésimo rendimiento de los albos en el Monumental fue la gota que rebalsó el vaso en el proceso de Jorge Almirón, quien está viviendo sus últimas horas como entrenador albo.

Tanto Almirón como la dirigencia de Blanco y Negro están con ganas de terminar ahora ya el vínculo que los une, por lo que solo queda esperar que ambas partes lleguen a un acuerdo para sellar así el final de este ciclo.

Con este panorama la danza de nombres en el Monumental está ya desatada para dar con un reemplazante del argentino. Opciones hay varias, sobre todo pensando en algún bombero que sepa lo que es dirigir al Cacique y que pueda sacar resultados en este complejo momento.

ver también Una opción menos: Colo Colo descarta al candidato más obvio para reemplazar a Almirón

Los tres campeones que están libres para volver

Pensando en las negociaciones obviamente que todo se facilitará si el DT en cuestión está libre para asumir desde ahora ya. En ese sentido, hay tres alternativas que tienen experiencia dirigiendo al Cacique, saben lo que es levantar copas en el Popular y no están dirigiendo actualmente.

Hablamos de Claudio Borghi, Pablo Guede y Gustavo Quinteros, quienes en el pasado tuvieron en mayor o menor medida procesos bastante exitosos en el Monumental. Además, el hecho de que no estén en algún club facilitaría demasiado las tratativas para llegar a un acuerdo.

Pablo Guede, Claudio Borghi y Gustavo Quinteros están libres para volver a Colo Colo ante el inminente adiós de Jorge Almirón. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Mientras Borghi actualmente trabaja para la señal de ESPN como comentarista, Guede viene de renunciar en el Puebla de México. Por su parte Quinteros sigue sin tomar algún equipo tras ser despedido del Gremio de Brasil en abril de este año.

Tras alternativas de mercado que están ahí, con el celular cargado y la camisa planchada esperando por un llamado para volver al Monumental. Habrá que ver si en Blanco y Negro se la juegan por un “remember” de este tipo para salir del mal momento.

ver también Ídolos de Colo Colo ven un problema mayor al futbolístico: “tiene rivales adentro…”

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a jugar este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este encuentro será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

Publicidad