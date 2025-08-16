Es tendencia:
¿Llega a Colo Colo? Gustavo Quinteros toma drástica decisión sobre su futuro

El adiestrador figura en la terna de opciones para reemplazar a Jorge Almirón.

Por Felipe Pavez Farías

Quinteros suena como opción en Colo Colo
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTQuinteros suena como opción en Colo Colo

Colo Colo busca nuevo entrenador. El ciclo de Jorge Almirón finalizó este sábado tras la derrota por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental. 

Tenemos un acuerdo para una salida armoniosa. Será lo más rápido posible”, recalcó Aníbal Mosa sobre la negociación para finiquitar al adiestrador trasandino. 

El tema es que ahora el Cacique tiene que buscar un nuevo entrenador. En especial para remontar en la Liga de Primera donde hoy están fuera de todos los torneos internacionales. Inclusive el próximo viernes debe visitar a Palestino. 

Por lo mismo ya rondan varios nombres en la lista de candidatos. Pero uno de los que más apoyo tiene entre los hinchas es Gustavo Quinteros. El argentino nacionalizado boliviano dejó una marca importante en el Monumental, por lo que es un nombre con experiencia y conocimiento. 

¿Qué dice Gustavo Quinteros sobre dirigir en Colo Colo?

El tema fue abordado en la transmisión de Radio Biobio y confirmaron que Gustavo Quinteros figura en dicha lista de candidatos que maneja ByN. 

Sin embargo, el adiestrador tiene una clara decisión sobre lo que hará para su futuro. “En su podio en este minuto no está Colo Colo primero. Antes está la selección chilena”, informaron tras el clásico de este sábado. 

En tanto otro de las opciones es Héctor Tapia, pero de momento “quiere mantenerse en su cargo en las divisiones inferiores”. Por lo que la lista se analiza a estas horas.

