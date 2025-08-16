Es tendencia:
Johnny Herrera lapidario con Fernando De Paul en histórica derrota de Colo Colo: “Para el olvido”

El portero de los albos tuvo responsabilidad en tres de los cuatro goles ante la UC y sufrió con las críticas por su cometido.

Por Felipe Pavez Farías

De Paul no se salvó de las críticas
De Paul no se salvó de las críticas

Colo Colo tuvo una jornada para el olvido en el Estadio Monumental. El equipo dirigido por Jorge Almirón no pudo superar el esquema de Universidad Católica y cayó por 4-1. Derrota que dejó prácticamente fuera al adiestrador trasandino. 

Pero además del entrenador argentino, uno de los más criticados durante está fecha fue Fernando De Paul. Es que el portero fue protagonista del encuentro con un rendimiento muy distante del que había mostrado en jornadas anteriores. 

A tal punto que los hinchas perdieron la paciencia sobre el golero argentino nacionalizado chileno. Incluso recordaron la salida de Brayan Cortés y extrañaron su nivel bajo los tres palos. 

Las críticas contra Fernando De Paul

Rendimiento que analizó Johnny Herrera y que fue lapidario con quien fuese su ex compañero en Universidad de Chile. “Tuvo un partido para el olvido”, lanzó de entrada el samurái azul en el programa Todos Somos Técnicos. 

Tuvo responsabilidad en tres de los cuatro goles. Pero hoy no se salva nadie”, agregó en TNT Sports. Es que tras ello, apuntó a los errores que cometió Colo Colo y que le pasaron la cuenta en el resultado final. 

Estuvo entretenido el partido. Pero Católica leyó muy bien el partido. Cuevas resaltó el enorme hoyo que tienen en el medio. Los volantes no defienden, más por el desorden de Arturo Vidal y que Pizarro es más de salida”, sentenció. 

Cabe consignar que tras la goleada por 4-1 que sufrió Colo Colo, Jorge Almirón confirmó que ya negocia su salida del club. Lo que podría ser oficializado en las próximas horas.

