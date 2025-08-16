Hinchas de Colo Colo pierden la paciencia con Fernando De Paul: “Arquero del montón”

Fernando de Paul protagonizó una jornada para el olvido en el Estadio Monumental. El portero albo tuvo una presentación que dejó en duda su titularidad en Colo Colo.

Pese a tener el respaldo del plantel y de Jorge Almirón tras la salida de Brayan Cortés, el argentino nacionalizado chileno fue complice en las tres anotaciones de Universidad Católica.

Al minuto tuvo su primera equivocación y permitió el gol de Cristián Cuevas. Luego en el 12’ no contuvo el remate de Tomás Astaburuaga y en el 33’ le dejó el rebote en bandeja a Fernando Zampedri.

“Vemos el resumen del primer tiempo y lo de Fernando Zampedri ha sido muy bajo en Colo Colo”, complementaron en la transmisión de TNT Sports extrañados por el bajo nivel del golero.

Fernando De Paul pierde respaldo

Situación que colmó la paciencia de los hinchas de Colo Colo que pusieron todas sus fichas en el portero de 34 años. Incluso por sobre Cortés y el juvenil Eduardo Villanueva.

De Paul tuvo responsabilidad en los tres goles de Universidad Católica

Es que asomaba como uno de los más regulares y tras la partida de Cortés tenía el puesto prácticamente asegurado. Sin embargo, la ceunta de ahorro se acabó este sábado 16 de agosto.

“Da vuelta la cara cuando le patean”, “Ni Otakin se come tantos goles”, y “arquero del montón” fueron parte de los comentarios contra el portero.

Los comentarios contra Fernando De Paul

