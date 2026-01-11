Colo Colo busca apurar gestiones y cerrar rápidamente sus últimos refuerzos de cara a la temporada 2026, especialmente la llegada de un ‘9’, tras la salida de Salomón Rodríguez.

En ese contexto, y luego del fallido arribo de Octavio Rivero a Macul, quien finalmente terminó fichando por el clásico rival, en el elenco ‘Popular‘ no quieren perder más tiempo y ya tienen muy encaminada la llegada de Maximiliano Romero, delantero argentino perteneciente a Argentinos Juniors, quien durante la temporada 2025 vistió la camiseta de O’Higgins de Rancagua.

El atacante trasandino de 27 años es la principal carta para reforzar el ataque albo de cara al 2026 y, desde Argentina, adelantan que la intención de Blanco y Negro es cerrar la operación este lunes, considerando que las negociaciones con el club dueño de su pase se encuentran avanzadas.

Maximiliano Romero se acerca al Monumental

La información fue entregada por el periodista argentino, Nahuel Ferreira, a través de su cuenta de X, donde detalló el estado de las conversaciones para concretar la llegada del atacante trasandino.

“La intención que tiene #ColoColo es que mañana se termine de cerrar la llegada del delantero Maximiliano Romero” , comenzó señalando el comunicador, para luego agregar: “está todo encaminado con #AAAJ para un préstamo con cargo y opción de compra, faltan detalles”.

Un punto clave para destrabar la operación es que el propio Romero ya dio el visto bueno para continuar su carrera en el fútbol chileno, según detalló Ferreira, quien cerró su publicación indicando: “▶️ El jugador dio el visto bueno para seguir en el fútbol chileno”.

De esta manera, Colo Colo busca dar vuelta rápidamente la página tras la frustrada llegada de Rivero y asegurar a su delantero centro, una de las prioridades del cuerpo técnico para afrontar los desafíos de la próxima temporada.

Los números de Maximiliano Romero en 2025

Maxi Romero tuvo una temporada de menos a más. El delantero argentino estuvo ausente gran parte del primer semestre debido a una lesión que le impidió sumar minutos y recién en mayo volvió a las canchas con Argentinos Juniors, donde disputó tres partidos sin anotar goles.

Posteriormente, salió a préstamo a O’Higgins de Rancagua, donde marcó diferencias desde el inicio al convertir en su debut ante Colo Colo. Finalmente, cerró su paso por el cuadro celeste con siete goles y dos asistencias en 13 partidos disputados.