Más de 150 rosas: El romántico regalo de cumpleaños de Alexis Sánchez a Alexandra Litvinova

Mala suerte en el juego, buena suerte en el amor reza el dicho. Y esto lo sabe bien Alexis Sánchez que este lunes sumó una nueva derrota con el Sevilla y quedó al acechó del descenso en LaLiga de España. Pero el seleccionado nacional dió vuelta la página rápidamente.

Así lo demostró este martes para celebrar el cumpleaños de su pareja Alexandra Litvinova. El Bicampeón de América estuvo presente para festejar los 26 años de su pareja y madre de su hija Bela.

El nacido en Tocopilla regaloneó a su novia con una cena de lujo y además con un presente que se volvió viral. Es que Alexis le regaló más de 150 rosas en forma de corazón para este especial día. Lo que Litvinova publicó en redes sociales agradecida por el gestó del goleador.

Minutos más tarde, Alexandra hizo una publicación en redes sociales agradeciendo el cariño y analizando el momento que vive como madre. Además hizo pública su relación con una romántica postal con Sánchez reafirmando el romance.

“Estas fotos son sobre el “antes” y el “ahora”.Sobre un puente entre el pasado y el presente.Sobre cómo todo cambia y, al mismo tiempo, parece que nada cambia”, detalló la europea. Incluso grabó un entretenido reels para celebrar su nacimiento y el crecimiento de su pequeña hija.

¿Cuándo juega Alexis Sánchez por el Sevilla?

Alexis Sánchez no atraviesa su mejor momento en el Sevilla. Hasta el momento ha disputado 14 partidos con dos goles y una asistencia. El tema es que la derrota ante Celta profundiza la crisis del equipo y pone en riesgo la permanencia en LaLiga.

Por lo que será clave el próximo partido ante Elche el lunes 18 de enero. El elenco del chileno buscará un triunfo para despegar en la tabla y podría meterse hasta entre los diez primeros. De sumar una nueva derrota, quedaría a la caza de los equipos del fondo y hasta podría quedar en zona de descenso.