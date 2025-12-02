La modelo rusa Alexandra Litvinova, pareja del jugador de la Roja y Sevilla, Alexis Sánchez, respondió con todo a los fuertes comentarios que recibió en sus redes sociales tras compartir su embarazado con sus seguidores.

Hace algunos días, la modelo de 25 años escribió en su cuenta de Instagram: “1+1=3”, compartiendo imágenes de su embarazo, donde aparece el tocopillano. “Mi mayor secreto. Mantenerlo oculto durante 9 meses fue muy difícil. Sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa”.

Asimismo, agrega: “El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo. Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje”.

Alexandra Litvinova responde a críticas en IG

Tras esto, la modelo recibió mensajes que la felicitaban por esta nueva etapa en su vida, mientras que también recibió comentarios cuestionando el tiempo que se tomó para revelar la noticia.

“No deberías tener que ocultar una etapa tan importante de tu vida. No es justo ni saludable. Si querías mostrar tu vientre y tu felicidad es decisión tuya también. Y si alguien más te está diciendo que no lo hagas, esa es una gran red flag”, señaló un usuario.

Ante esto, Alexandra comentó que fue 100% decisión suya mantener en secreto el embarazado por un largo periodo. También respondió a otro usuario que señaló que “la tenían en cautiverio”, desmintiendo la situación.

Otra usuaria lanzó un comentario que molestó a la modelo. “Lo que hace el dinero, un vientre de alquiler. Porque de amor, nada”, escribió alguien en su publicación de Instagram, a lo que Alexandra contestó: “¿Quién te hizo tanto daño?”.

El presente de Alexis Sánchez

A pesar de que la pareja aún no hace un anuncio oficial, el portal Infama reveló hace algunas semanas que Alexandra ya dio a luz. “Ya nació. Alexis Sánchez da la bienvenida a su primer hijo. Cecilia Gutiérrez hoy dio las primeras pistas en su canal de difusión, y ahora podemos confirmar que Alexis Sánchez ya fue papá con su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova”, señaló el medio.