Alexis Sánchez

“El secreto por fin ha salido…” La reflexión de la novia de Alexis Sánchez tras confirmar embarazo

Alexandra Litvinova compartió una nueva reflexión en redes sociales tras confirmar su embarazo con Alexis Sánchez.

Por Franco Abatte

Tras hacer público el rumoreado embarazo, Alexandra Litvinova, compartió una nueva reflexión en redes sociales.
Por mucho tiempo, el embarazo de Alexandra Litvinova fue solo un rumor en nuestro país. Ni ella ni Alexis Sánchez confirmaban la noticia, y cada cierto tiempo los millones de chilenos que seguían la noticia debían conformarse con trascendidos que hablaban del avance de la gestación e incluso del nacimiento.

Todo cambió el pasado 21 de noviembre, cuando la propia modelo rusa, sin entregar mayores detalles, confirmó el embarazo con un breve mensaje en su cuenta de Instagram: “1+1=3” fue el texto que desató una ola de reacciones de chilenos emocionados con la noticia.

Tras tres días de aquella publicación, la joven modelo volvió a referirse al tema y esta vez compartió una reflexión más profunda sobre lo que fue su embarazo y lo difícil que fue mantener la noticia en secreto.

La reflexión de la novia de Alexis Sánchez tras confirmar su embarazo

Nuevamente, a través de su cuenta de Instagram (@litvinova_alexandra), la novia de Alexis Sánchez compartió con sus miles de seguidores el siguiente mensaje:

“Mi mayor secreto 😅 Mantenerlo oculto durante 9 meses fue muy difícil: sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa.”

Posteriormente, la modelo rusa-ucraniana de 25 años continuó con su reflexión y añadió: “El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo. Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje 💗”, acompañado de un video en el que aparece realizando un trends de TikTok relacionado con su maternidad y mostrando la etapa final de su embarazo.

Tal como ha ocurrido en cada publicación de Alexandra Litvinova desde el inicio de su relación con el ‘Maravilla’, esta nueva actualización rápidamente se llenó de comentarios de chilenos y chilenas, acumulando al cierre de esta nota más de 1.700 “me gusta” y cerca de un centenar de mensajes.

