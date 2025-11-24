Especialista le entrega la receta del éxito a Lucas Cepeda para su futuro: “Tal como Alexis y Salas”

Colo Colo sumó una importante victoria este domingo ante Unión La Calera, que lo encamina en su objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2026.

Una de las figuras en el triunfo albo por 4-1 fue el delantero Lucas Cepeda, quien abrió la ruta del triunfo con un golazo de media distancia.

El gran deseo del zurdo es partir al extranjero y a fin de año, con la apertura del libro de pases, se le abre la opción de buscar un nuevo club y le mandaron una sincera recomendación.

Jorge Garcés quiere que Lucas Cepeda primero juegue en Argentina

Para analizar el presente y futuro de Cepeda en RedGol llamamos a Jorge Garcés, quien fuera entrenador del zurdo en Santiago Wanderers y aprovechó de enviarle un lindo consejo.

“Yo dirigí a Lucas. Creo que yo optaría porque fuera al fútbol argentino, que empezara ahí primero, que sea su primer paso internacional, tal como lo hizo Alexis (Sánchez), como lo hizo (Marcelo) Salas. Es un paso importante”, dijo el Peineta.

Lucas Cepeda celebrando con Mauricio Isla en Colo Colo. Foto: Diego Martin/Photosport

“Que no se vaya directamente a Europa. En Argentina es donde podría alcanzar el nivel para luego dar el salto al fútbol europeo. Espero que le alcance, no es fácil, porque ha tenido momentos de irregularidad personal y también por el bajo nivel de Colo Colo”, agregó el ex estratega de la selección chilena.

Jorge Garcés alabó las condiciones futbolísticas y como persona de Lucas Cepeda, a quien quiere ver jugando en la liga argentina.

“Lucas tiene muchas condiciones, es un muy buen chico, además. Mi opinión es que lo ideal es que vaya a Argentina primero”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29° de la Liga de Primera se jugará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.