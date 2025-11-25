Cobresal viene de caer contra Deportes Iquique (2-1) y vuelve a la acción este viernes, como local contra Colo Colo, en un partido de seis puntos por la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera. El Cacique aprovechó el tropiezo de Los Mineros para meterse en Copa Sudamericana, sacándolos de la zona internacional.

Así las cosas, el duelo perfectamente puede definir al último clasificado chileno a la Sudamericana y en Cobresal se mentalizan en recuperar el séptimo lugar de la tabla.

El defensa de los nortinos, Cristián Toro, manifestó que “nosotros sabemos lo difícil que será este partido contra un equipo grande del país. Ellos están peleando lo mismo que nosotros: clasificar a Copa Sudamericana. Lo tenemos claro. Vamos a salir con todo a buscar esos tres puntos y a dejarlos acá en casa“.

ver también Cobresal lanza feroz advertencia a Colo Colo para final por Sudamericana: “Nos jugamos…”

Cobresal y feroz llamado a los hinchas

“Nuestra meta es clasificar a una copa y el próximo año darle esa alegría a Cobresal. Invitar a toda la gente que nos sigue, que está identificada con el pueblo, que nos vayan a apoyar al estadio“, agregó el zaguero.

Cobresal no lo duda: se hará fuerte en casa contra Colo Colo en duelo por seis puntos.

Complementó que “nosotros quizás no somos el club con más gente, con más hinchas, pero siempre que vemos que hay gente en la galería nos alegra y nos dan esa fuerza necesaria para poder salir a ganar los partidos“.

Publicidad

Publicidad

“En todos lados donde nos ha tocado ir a jugar, hasta en Iquique andaba gente, así que estamos contentos con toda la gente que nos apoya siempre“, sentenció Cristián Toro.

ver también “Estoy enfocado en…”: la amenaza de Lucas Cepeda y Colo Colo para la final con Cobresal

Colo Colo es séptimo en la tabla con 44 puntos y +14 de diferencia de goles, mientras Cobresal es octavos, también con 44 y +2. Se enfrentan este viernes 28 de noviembre, desde las 20:00 horas en el estadio El Cobre.