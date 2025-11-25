Una charla muy futbolera fue la que dio Fernando Ortiz a TNT Sports en el Monumental. Uno de los temas que tocó fue los mensajes que le entrega a sus jugadores, lo que ejemplificó con lo que hizo Lucas Cepeda en el primer gol de Colo Colo ante La Calera.

El entrenador de los albos asegura que intenta no marear a los futbolistas. “Pienso que si le doy cinco o seis indicaciones a un jugador, a la tercera no sabe qué hacer. Por eso quiero darles libertad, sino serían robots”, explicó.

Luego detalló que “trato que el jugador crezca a través de una imagen, de una toma de decisión, que depués diga ‘el Tano me dijo esto'”.

La indicación de Ortiz a Cepeda

Sobre el caso puntual de Cepeda, reveló la charla en la que le contó que podía salir el gol ante La Calera, que sirvió para abrir la goleada ante los cementeros.

Cepeda le hizo caso a Ortiz y convirtió ante La Calera

“Yo le insisto que tiene un lateral como Isla que le pasa 7 millones de veces, entonces en el primer momento que le des la pelota a Mauricio, el lateral rival va a dudar si tapar a Mauricio o el tiro al arco”, indicó.

“Me hizo caso, amagó para Mauricio, dribleó para la izquierda y le rompió el arco. A uno como entrenador le satisface”, fue parte de la entrevista concedida.

De todas formas, el DT no quiere que se hable de que Cepeda hizo el gol gracias a él. “No quiere decir que hizo eso Lucas por Fernando Ortiz, sólo es una característica que la está explotando bastante bien”.