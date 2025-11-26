Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Combinaciones: las dos fórmulas de la Católica para ganarle por adelantado el Chile 2 a U de Chile

La Católica tiene dos posibilidades para abrochar el Chile 2 y dejar sin fase de grupos a la U en la fecha 29.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
La fórmula de la UC para el Chile 2 por adelantado.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa fórmula de la UC para el Chile 2 por adelantado.

Se viene la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera con Universidad Católica con opciones matemáticas de ganar por adelantado el Chile 2, con cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Y de paso, sentenciar las opciones de Universidad de Chile.

La UC visita a Huachipato este sábado en el estadio CAP, ubicada en el segundo lugar de la tabla con 54 puntos y diferencia de goles de +17.

Por su parte, la U recibe el martes al campeón Coquimbo en el Estadio Nacional. Los azules marchan terceros en la tabla con 51 puntos y +25 de diferencia de goles.

Combinaciones y fórmula de la UC

Así las cosas, la Católica debe vencer a Huachipato y espera que la U no le gane a Coquimbo. Con esta combinación la UC llegaría a 57 unidades, imposibles de revertir para el Chuncho en una fecha.

La UC puede quedarse con el Chile 2 en la fecha 29°.

La UC puede quedarse con el Chile 2 en la fecha 29°.

De igual forma, si La Franja empata y la U pierde, la Católica también abrochará el cupo de Chile 2 restando una fecha, con al menos cuatro puntos de ventaja.

Publicidad

La única forma de seguir viva para la U es ganarle a Coquimbo, y esperar a definir en la última fecha el segundo lugar de la tabla. Y hay un tema no menor para los azules…

Salvó a la U de Chile del descenso, fracasó en Católica y ahora pelea por ser el mejor jugador del 2025

ver también

Salvó a la U de Chile del descenso, fracasó en Católica y ahora pelea por ser el mejor jugador del 2025

De momento la U es tercera como Chile 3, con cupo a la fase previa de la Copa Libertadores, pero O’Higgins le pisa los talones y podría superarla en la tabla, sacándola de la Libertadores para mandarla a Copa Sudamericana.

Lee también
Salvó a la U de la B, fracasó en la UC y pelea por ser el mejor de 2025
Campeonato Nacional

Salvó a la U de la B, fracasó en la UC y pelea por ser el mejor de 2025

No es TNT: El canal que transmite la final femenina entre Colo Colo y la U
Femenino

No es TNT: El canal que transmite la final femenina entre Colo Colo y la U

Experto denuesta al fichaje por el que se pelea Colo Colo con la U
Chile

Experto denuesta al fichaje por el que se pelea Colo Colo con la U

Sonó con fuerza en Colo Colo y ahora la pasa mal en México
Colo Colo

Sonó con fuerza en Colo Colo y ahora la pasa mal en México

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo