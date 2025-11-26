Se viene la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera con Universidad Católica con opciones matemáticas de ganar por adelantado el Chile 2, con cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Y de paso, sentenciar las opciones de Universidad de Chile.

La UC visita a Huachipato este sábado en el estadio CAP, ubicada en el segundo lugar de la tabla con 54 puntos y diferencia de goles de +17.

Por su parte, la U recibe el martes al campeón Coquimbo en el Estadio Nacional. Los azules marchan terceros en la tabla con 51 puntos y +25 de diferencia de goles.

Combinaciones y fórmula de la UC

Así las cosas, la Católica debe vencer a Huachipato y espera que la U no le gane a Coquimbo. Con esta combinación la UC llegaría a 57 unidades, imposibles de revertir para el Chuncho en una fecha.

La UC puede quedarse con el Chile 2 en la fecha 29°.

De igual forma, si La Franja empata y la U pierde, la Católica también abrochará el cupo de Chile 2 restando una fecha, con al menos cuatro puntos de ventaja.

La única forma de seguir viva para la U es ganarle a Coquimbo, y esperar a definir en la última fecha el segundo lugar de la tabla. Y hay un tema no menor para los azules…

De momento la U es tercera como Chile 3, con cupo a la fase previa de la Copa Libertadores, pero O’Higgins le pisa los talones y podría superarla en la tabla, sacándola de la Libertadores para mandarla a Copa Sudamericana.