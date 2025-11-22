La UC dio un paso que podría ser fundamental para obtener un cupo directo a la Copa Libertadores, pues venció a Palestino en el hermosísimo Claro Arena. Fue un duelo válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, que ya tiene a Coquimbo Unido consagrado como campeón. Y a los Cruzados como sólidos escoltas.

En la primera parte, la Católica se puso en ventaja gracias a Fernando Zampedri. Quién otro: el Toro le sacó el máximo rédito a una falta dentro del área sobre Clemente Montes, algo que Jonathan Benítez reclamó efusivamente. Pero no pudo convencer al juez del encuentro, Mathías Riquelme

Corrían 10 minutos del segundo tiempo cuando cayó el empate del Tino: fue obra del paraguayo Junior Marabel, quien aprovechó una mala salida del portero Vicente Bernedo. El ex atacante de Unión Santa Fe cabeceó hacia el arco. Y Eugenio Mena fracasó en su intento por evitar el gol.

Junior Marabel puso el empate transitorio en el Claro Arena. (Diego Martin/Photosport).

Pero cuatro minutos más tarde, el venezolano Eduard Bello estuvo para anotar otro gol importante a favor de la Franja. Contó con la colaboración del golero Sebastián Salas, quien ocupó el lugar del fracturado Sebastián Pérez. El ex meta de A.C. Barnechea esperaba el centro y dejó totalmente descubierto el primer poste.

El remate de Eduard Bello que sorprendió al golero del Tino. (Felipe Zanca/Photosport).

Por ahí entró el balón. Luego de eso, el equipo visitante acechó el área de los Cruzados. Pero no tuvo la precisión para definir, principalmente en los pies de Marabel.

Tabla de posiciones: la UC da un paso gigante al Chile 2 tras vencer a Palestino

En la UC sabían que el duelo ante Palestino podía ser trascendental para el objetivo del Chile 2, que le daría a la Franja el boleto directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026. Por eso mismo, Daniel Garnero eligió la precaución a casi 10 minutos para el final.

Sacó del campo de juego a Montes para mandar a Agustín Farías, quien entró para afirmar la zona media. Lo primero que hizo el ex Tino al ingresar fue darle una instrucción a Gary Medel. A pesar de lo defensivo del cambio, el cuadro local se generó ocasiones para anotar el 3-1.

Daniel Garnero tuvo una nueva razón para celebrar en la Católica. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero no pudieron vulnerar nuevamente al golero Salas. De todas maneras, la victoria sirvió para sacarle cuatro puntos de ventaja a O’Higgins, que tiene un partido menos: este domingo 23 de noviembre a las 18 horas en el estadio El Teniente.

