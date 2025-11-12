La pelea por la clasificación a la Copa Libertadores tiene a varios candidatos a quedarse con los dos cupos que quedan. Uno de ellos es Palestino, que ha intentando mantenerse en la parte alta y aún tiene chances, pero dependiendo de otros resultados y que las cosas salgan a su favor.

Sin embargo, en las últimas horas llegan noticias que no son nada buenas para los Árabes pensando en la recta final. Y es que uno de sus pilares esta temporada sufrió una grave lesión que lo margina prácticamente de lo que queda de temporada 2025.

La noticia obliga a Lucas Bovaglio a pensar en alternativas ante una baja que puede afectar mucho al equipo. Esto, considerando que en la próxima fecha se jugarán tres puntos de oro visitando a Universidad Católica.

Palestino pierde a Sebastián Pérez por lo que queda de temporada

Palestino lamenta una terrible lesión justo a días de comenzar la recta final de la Liga de Primera. Los Árabes no podrán contar con Sebastián Pérez, quien en la última práctica sufrió un problema muy importante y que lo dejará sin jugar lo que resta de 2025.

Sebastián Pérez se lesionó de gravedad y no podrá jugar con Palestino en la recta final de la temporada. Foto: Photosport.

Fue el periodista Francisco Sagredo quien en Deportes en Agricultura dio a conocer la situación. “Llegan informaciones y esta es lamentable porque venía haciendo una gran campaña, más allá de que sea el cierre del año, quizás tenga que estar algunos meses y no pueda cerrar la temporada“.

¿Pero qué fue lo que pasó? Según detalló el reportero, Sebastián Pérez tuvo una fractura que lo obliga a marginarse. “Tengo la info de que se fracturó el brazo ayer en la práctica Zanahoria Pérez“.

El guardameta ha sido uno de los pilares de Palestino en la temporada 2025. En total ha logrado disputar 41 partidos oficiales, con 9 arcos en cero y 56 goles en 3.690 minutos siendo el titular.

Quedará esperar para ver cuál será la decisión que tome Lucas Bovaglio con su reemplazante. Dixon Contreras es quien tomará el puesto, aunque con la duda de quién será el tercero.

Palestino lamenta la baja de Sebastián Pérez para una recta final donde pelearán por la clasificación a la Copa Libertadores. El Tino pierde a uno de sus principales figuras y buscará un milagro con lo que le queda a disposición.

¿Cuándo y a qué hora juega Palestino?

Sin Sebastián Pérez, Palestino se enfoca en lo que será la próxima fecha de la Liga de Primera 2025. Los Árabes se juegan tres puntos de oro el sábado 22 de noviembre cuando visiten a Universidad Católica desde las 20:30 horas.

Así está Palestino en la tabla de la Liga de Primera 2025

