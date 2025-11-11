Palestino lamenta la muerte de joven futbolista de 22 años y exige investigación: “Que se haga justicia”

Un duro momento enfrenta Palestino. Esto debido a que una de sus ex futbolistas fue hallada sin vida tras 15 días de intensa búsqueda. Por lo mismo, el cuadro árabe exigió justicia por la joven Valentina Alarcón.

El hecho causó revuelo nacional ya que desde el pasado 25 de octubre se perdió su rastro. Eso provocó un importante operativo desde la Policía de Investigaciones (PDI) para dar con su paradero.

La también hincha de Universidad de Chile finalmente fue hallada en la comuna de La Pintana y con signos de haber sufrido violencia antes de su deceso.

Por lo que ahora se realizan las respectivas diligencias para esclarecer el motivo del crimen. Además los operativos siguen en búsqueda del o los responsables de este cruel caso.

Palestino exige justicia por Valentina Alarcón

Ante está lamentable situación, Palestino publicó un potente mensaje para que se aclare lo ocurrido con la joven de 22 años. “Nos duele profundamente despedir a Valentina Alarcón, quien vistió con orgullo la camiseta de nuestras series juveniles”, indicó de entrada la publicación en las redes sociales del cuadro árabe.

“Su partida deja un vacío inmenso en todos quienes compartimos momentos junto a ella. Desde el Club Deportivo Palestino expresamos además nuestro profundo deseo de que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento y que se haga justicia por Valentina”, recalcaron.

