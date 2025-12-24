De mal en peor: Hermana de Lionel Messi sufre grave accidente y recibe amenazas

Un complejo cierre del 2025 enfrenta Lionel Messi. A la compra de regalos de navidad y hacer todo lo posible para llegar a fin de mes, se le suma el grave accidente que sufrió su hermana en Estados Unidos. Lo que luego se extendió a amenazas de muerte sobre la familia del “10” trasandino.

Todo comenzó con lo ocurrido con María Sol Messi que se descompensó cuando manejaba por la concurrida ciudad estadounidense. El siniestro se registró luego de conversar con su madre Celia Cuccittini. Tras ello chocó contra una pared y terminó con lesiones de consideración.

“Tiene dos vértebras fracturadas, también tiene lesiones en el talón y en la muñeca”, detallaron en la prensa de farándula en Argentina. Pero el tema escaló ya que tras confirmarse el accidente, incluso recibió amenazas de muerte. Lo que activó las alarmas en el entorno del crack del Inter Miami.

Hermana de Lionel Messi sufre accidente

¿El motivo? la relación de Lionel Messi con Claudio Chiqui Tapia. Lo que le pasaría la cuenta entre los hinchas del fútbol. “Segui bancando al chiqui mafia, y cada vez la vas a pasar peor merci”, fue uno de los mensajes que mayor preocupación generó en el entorno del “10”.

Ante lo ocurrido y la cobertura de los medios en Estados Unidos, se indicó que María Sol decidió volver a Argentina de inmediato. Incluso suspendió su matrimonio que estaba fijado para el 3 de enero.

“Hay preocupación en la familia porqué no saben cómo se filtró la información de su accidente”, lamentaron. Hasta el momento Mess no se ha referido al tema, pero se indica que aumentarán las medidas de seguridad ya que pasará las fiestas de fin de año en Rosario.