La MLS se fundó hace 30 años en Estados Unidos. Tenía solamente 10 equipos en ese entonces y la idea era agarrar el vuelito de lo que fue la Copa del Mundo de 1994 en ese país.

Hoy hay 30 clubes que compiten por el título y cuenta con grandes figuras, siendo Lionel Messi la más emblemática en la actualidad.

El cofundador de la MLS y expresidente de la Federación Estadounidense de Fútbol, ​​Alan Rothenberg, concedió una entrevista en World Soccer Talk donde explica el fenómeno Messi, aunque piensa que hay otra figura más importante actualmente en la liga.

Son supera el fenómeno Messi en la MLS

“La primera vez que jugó Messi, se agotaron las entradas. Ahora que lleva tres años jugando ya no es una novedad. Pero si te gusta el deporte, si te gusta el fútbol, ​​te encantará ver su magia, que continúa“, indicó el dirigente.

Lugo dice que “mencioné a Messi , pero creo que, en cierto modo, el fichaje más impactante últimamente es el de (Heung-Min) Son, porque no tiene casi 40 años, solo 33″, manifiesta por el jugador surcoreano que llegó a Los Angeles.

Heung-Min Son juega en Los Angeles en la MLS (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Así que todavía está en la flor de su carrera y creo que eso será clave. Será uno de los aspectos que se verán en 2026: un impulso en el apoyo económico a los equipos de la MLS, que podrán utilizar para atraer a más jugadores de élite de Europa”, señala.

Por lo mismo, no ve la MLS como un cementerio de futbolistas. “La otra cosa también es bastante clara: no lo están considerando como una jubilación remunerada”, indica Rothenberg.

ver también ¡Golpe al mercado de pases! Ex jugador de la selección chilena en el radar del Inter de Miami de Messi

“Se están involucrando de verdad, apoyando al equipo, saliendo a hacer apariciones públicas y hablando bien del juego. Y eso es crucial porque, en muchos casos, para los otros jugadores que han llegado, es una buena manera de terminar su carrera. Pero antes no estaban comprometidos, por así decirlo, con el desarrollo del deporte en Estados Unidos”, cerró.

Publicidad