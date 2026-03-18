No es Europa: Claudio Borghi revela nueva oferta por Lucas Assadi

Universidad de Chile vive horas claves. La dirigencia de Azul Azul ya cerró a Fernando Gago como nuevo entrenador. Sin embargo, también se debe resolver la situación de Lucas Assadi.

El joven volante creativo se ha transformado en la gran figura de la U en los últimos meses. Sin embargo, en este 2026 no ha podido repetir su gran rendimiento por una lesión en su tobillo izquierdo.

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El tema es que desde Europa ya llegó una oferta del Malmo. Lo que contempla 2,4 millones de euros más bonos. Por lo que el interés desde Suecia ya está sobre la mesa.

Situación compleja ya que el “10” termina contrato a final de año y podría negociar en calidad de jugador libre. Lo que implica un tema de suma urgencia, ya que Gago cuenta con él.

Claudio Borghi filtra nueva oferta por Lucas Assadi

Así las cosas, en Universidad de Chile no se convencen con el monto por Lucas Assadi. Sin embargo, ahora fue Claudio Borghi el que deslizó que podría llegar una nueva propuesta pero de otro mercado que sigue abierto.

Assadi ahora es seguido desde la MLS

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“Había escuchado tiene una oferta de Suecia. Pero ojo que también podría llegar una oferta de Estados Unidos. No puedo revelar mi fuente”, confesó el Bichi en Radio Futuro. De momento no indicó montos, pero contemplaría varios ceros y obviamente sería en dólares.

Así las cosas la propuesta sería analizada por Azul Azul, aunque el principal objetivo es poder abrochar una renovación antes de aceptar cualquier opción para que emigre Assadi. De todas formas se espera su retorno a las canchas en al menos dos semanas. Lo que sería el 5 de abril cuando la U reciba a La Serena.

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En resumen:

Fernando Gago fue oficializado por la dirigencia de Azul Azul como nuevo entrenador del club.

fue oficializado por la dirigencia de Azul Azul como nuevo entrenador del club. Lucas Assadi recibió una oferta del Malmo de Suecia por 2,4 millones de euros .

recibió una oferta del de Suecia por . Claudio Borghi reveló en Radio Futuro una posible propuesta de Estados Unidos por el volante.

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