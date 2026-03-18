La Liga de Primera entra en receso por la fecha FIFA de marzo, pero el fútbol nacional no se detiene, ya que debutará la nueva Copa de la Liga, competición oficial de la ANFP en la que participarán los 16 clubes de la Primera División nacional.

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Ante esto, la Universidad de Chile puede ser uno de los equipos que más deseos de ganar pueden tener, ya que los azules no tuvieron un gran comienzo de temporada y lograr el Chile 3 a la Libertadores 2027, puede ser un importante salvavidas para lo que resta del año.

Los universitarios son parte del Grupo D, así compartirán zona con Audax Italiano, Unión La Calera y Deportes La Serena.

Los rivales de la U en la fecha 1, 2 y 3 de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga de Chile inicia esta semana con el desarrollo de las fechas 1, 2 y 3, con partidos que se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril. Los azules, en tanto, jugarán en los siguientes horarios:

Fecha 1: Universidad de Chile vs. D. La Serena, el viernes 20 de marzo a las 18:00 horas de Chile en el estadio Nacional Julio Martínez.

Fecha 2: Universidad de Chile vs. Unión La Calera, el martes 24 de marzo a las 18:00 horas de Chile en el estadio Nacional Julio Martínez.

Fecha 3: Audax italiano vs. Universidad de Chile, el martes 31 de marzo a las 18:00 horas de Chile en el estadio Bicentenario de La Florida.



De acuerdo con el formato anunciado por la ANFP, solo el primero de cada grupo avanzará a las semifinales de la Copa de la Liga, torneo que entrega al campeón la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3, además de un cupo en la Supercopa del fútbol chileno del próximo año, que repetirá el formato de final four.

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¿Dónde ver por TV y online la Copa de la Liga de la ANFP?

Al igual que las otras competiciones de la ANFP, la Copa de la Liga contará con transmisión por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verla en vivo y online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

En resumen