Universidad de Chile está alerta por una oferta que llegó desde el fútbol de Europa para llevarse a Lucas Assadi, con la presión de que termina contrato a final de temporada y ya puede negociar como agente libre a mitad de temporada.

Fue el Malmo de Suecia el club que trajo una propuesta nuevamente por el volante formado en los azules, donde según el sitio Emisora Bullanguera, son 2,4 millones de euros por el 80% de su carta.

En ese sentido, se ha puesto sobre la mesa que puede irse sin dejar nada en la U al no aceptar una renovación con los azules, en algo que ahora fue aclarado con una nueva versión.

“Hay que aclararlo, porque ha salido en bastantes partes, que dicen que le han ofrecido un sueldo top de la U y ultra millonario, cuando realmente no es así”, explicaron.

Lucas Assadi no ha tenido el mejor inicio del torneo con la U. Foto: Marco Vazquez/Photosport

ver también El nuevo valor de mercado de Lucas Assadi: “U de Chile lo va a tener que vender en eso”

La U ofrece sueldo bajo, pero una cláusula alta

Fue en el mismo medio citado, en su programa de YouTube, donde explicaron la situación de Lucas Assadi en Universidad de Chile, con una renovación que no está cerca de ser un buen negocio para el jugador.

Publicidad

Publicidad

“Sí, se acercaron el año pasado en junio… pero hay que recordar que los juveniles tienen un sueldo muy bajo y se le ofreció el doble, que igual era poco y así también en diciembre”, destacaron.

“El problema que la U pone muchas condiciones y no es que el jugador no quiera dejarle plata a la U, que no quiera renovar”, aclararon en su versión.

El drama de fondo en esta historia es que “se le ofrece algo no acorde al estatus del jugador y no renueva, como pasó con Marcelo Morales, con sueldo bajo y una cláusula muy alta”.

Publicidad