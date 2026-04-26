Tras grave lesión: el sorprendente gesto de Fernando De Paul en Colo Colo

Colo Colo visita a Universidad de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera. El Cacique quiere revertir la imagen que dejó tras la caída la fecha pasada ante Palestino y que empañó el aniversario 101.

El tema es que Fernando Ortiz debe realizar varias modificaciones por las bajas obligadas que presenta. Arturo Vidal, Javier Méndez y Fernando De Paul son parte de los jugadores que no fueron convocados por lesiones y acumulación de tarjetas.

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El caso más grave es el portero que sufrió una avulsión proximal del isquiotibial derecho. Imagen que impactó por la contorsión que realizó su pierna en su intento por evitar un nuevo tanto en su arco.

Pero lo que sorprendió a los hinchas de Colo Colo fue que pese a la magnitud de su lesión, Fernando De Paulo apareció este domingo en el Estadio Ester Roa Rebolledo para acompañar al plantel. Lo que fue publicado por la cuenta oficial de los albos.

Fernando De Paul sorprendió acompañando al plantel de Colo Colo

El portero demostró su rol de capitán y se sumó a la delegación alba. Incluso se le vio aconsejando a los canteranos Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, que serán los encargados de estar bajo los tres palos en las próximas fechas.

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“Tuto de Paul viajando para apoyar a los compañeros un grande”, “viajando hoy en vuelo comercial, tremendo capitán” y “un verdadero capitán”, fueron parte de los comentarios que se dejaron ver sobre el portero albo.

¿Cuántos meses será baja Fernando De Paul en Colo Colo?

Fernando De Paul sufrió una avulsión proximal del isquiotibial derecho en el partido ante Palestino. Lo que implica que el portero de Colo Colo será baja por al menos cuatro meses. Para agilizar el proceso de recuperación ya se fijó la fecha de operación. Esto será el martes 28 de abril y tras ello ya comienza la rehabilitación del golero de 35 años.

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De momento Fernando Ortiz indicó que no buscará un portero, pero todo indica que a mitad de año se hará el esfuerzo para traer a un especialista para pelear el puesto con Villanueva y Maureira. Este último tendrá su gran oportunidad este domingo ante Universidad de Concepción.

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