Universidad de Chile debe visitar este fin de semana a Deportes La Serena, por la cuarta fecha de la Copa de La Liga. Partido que tendrá una particularidad: no será transmitido en televisión.

En el canal TNT Sports Premium no se encontrará el encuentro entre ambos elencos, algo que puede sorprender a los hinchas, que de todas maneras sí podrán ver el partido.

Para esto, deben abrir la aplicación de HBO, tal como se lo detallaron a Claudio Borghi durante la transmisión del clásico universitario el pasado fin de semana.

La U jugará ante La Serena y sólo se podrá ver en la app de HBO

La aclaración a Borghi para ver el partido de U de Chile

Durante los minutos previos del partido entre U. de Chile y la U. Católica, de manera espontánea el Bichi Borghi le comentó a Manuel De Tezanos e Ignacio Valenzuela que a sus 61 años no entiende nada de tecnología y “no sé cómo hacerlo” para ver el partido.

Por lo mismo es que no sabe cómo va a poder ver el partido que jugará Universidad de Chile vs La Serena el sábado 2 de mayo, por la Copa de la Liga.

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Frente a esto, Manuel de Tezanos le explicó que este partido no irá por las pantallas de TNT Sports, pero de todos modos, quienes ya tengan contratado TNT Sports lo podrán ver de manera gratuita enrolándose a HBO Max con la cuenta que ya tienen, sin pagar de más.

“Es muy fácil, por ejemplo yo tengo Zapping, y yo tengo TNT Sport Premium. Con mi usuario de Zapping siguiendo los pasos de HBO, es muy simple, te activas y no hay que pagar de más”, le explicó de Tezanos al Bichi en vivo durante la previa del clásico universitario.