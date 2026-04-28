Fabián Estay empezó esta semana con mucha alegría, porque le avisaron que entrará en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional de México, reconocimiento que también tendrá Humberto Suazo.

El Fabi, mundialista con Chile en 1998, fue campeón dos veces con el Toluca en el torneo azteca. También jugó en el América, Atlante y Santos Laguna, consiguiendo una exitosa carrera.

En conversación con Redgol manifestó su emoción tras recibir esta noticia. “Fue un día bastante especial, estoy incluido junto al Chupete Suazo en el Salón de la Fama en México”, manifestó.

“Estoy honrado, lo esperaba hace mucho tiempo y ahora, que no tenía tantas expectativas, llega este reconocimiento. Me llena de orgullo, me infla el pecho y me siento contento”.

Estay fue figura en el Toluca a fines del Siglo XX

Estay y su historia en México: tres veces el mejor jugador

Fabián Estay entiende que “me están reconociendo mi carrera y todo lo que logré” debido a que tiene un logro que pocos conocen en Chile: haber sido elegido tres veces Balón de Oro en la liga.

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“Soy de los tres jugadores en la historia del fútbol mexicano que ganaron el premio a mejor jugador, junto a Cuathemoc Blanco y el multigoleador Cabinho”, destaca.

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Por eso es que reitera que “estoy muy feliz, honrado, emocionado, me cayeron algunas lágrimas. Fue sorpresivo y estoy contento”.

Indica que ahora se una a grandes leyendas nacionales que jugaron en México. “Me uno a Carlos Reinoso, el Pony Ruiz, al Pata Bendita Castro y a Iván (Zamorano), que se lo dieron por lo que hizo en su carrera. Esperemos que lleguen más chilenos”, detalló.

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