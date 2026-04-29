Jonatan Cristaldo milita actualmente en Independiente Petrolero, club con el que disputa la Copa Sudamericana. Aunque nunca llegó a jugar en Chile, el delantero argentino estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Colo Colo.

A lo largo de su carrera, Cristaldo ha defendido camisetas de equipos como Vélez Sarsfield, Newell’s Old Boys y Bologna, construyendo una amplia trayectoria en el fútbol internacional. En medio de ese recorrido, su nombre apareció en la órbita del Cacique, pero finalmente la negociación no prosperó y fue Nicolás Blandi quien terminó fichando por los albos.

En conversación con AS, el atacante entregó detalles sobre cómo se dio ese acercamiento con Colo Colo y explicó qué fue lo que frenó su posible arribo al conjunto albo.

¿Por qué Cristaldo no llegó a Colo Colo?

En conversación con el medio, el Cristaldo recordó sus acercamientos con el albo tras su salida de Racing el 2020. “Y se juntaron todos con mi representante, pero después no me pudieron llevar. Pero sí, (Marcelo) Espina me quería a toda costa”.

ver también Copa Sudamericana: O’Higgins vence a Boston River al ritmo de Sarrafiore y Francisco González

Añadiendo que estaba todo muy cerca de concretarse, tanto que hasta estaba viendo lugares donde vivir en Chile. “Lamentablemente no se dio. Yo incluso había preguntado, había hablado con el ‘Chueco’ Mena y me indicaron lugares para vivir ahí en Santiago. Estaba todo muy avanzado. El contrato estaba cerrado, pero por esas situaciones de la vida, no se dio”.

Asimismo, agrega que le hubiese encantado llegar a los albos. “Es un gigante de Sudamérica”, agregando que habló con Jorge Valdivia quien le habló lo buen club que es Colo Colo. “También lo hice con Lucas Barrios, que me dio muy buenas referencias”.

Publicidad

Publicidad

En síntesis: