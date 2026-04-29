Claudio Aquino no encuentra un lugar como titular en Colo Colo. Su rendimiento es opaco, más allá de chispazos y jugadas puntuales que muestra de la mano de Fernando Ortiz en la banca.

Su contrato expira a fin de año, por lo que seguramente no seguirá en el Cacique. Eso sí, hay una opción para que levante su nivel y termine convenciendo a la dirigencia para renovar.

Gualberto Jara, ex DT del Cacique, señala en charla con RedGol que si bien “no es lo que esperábamos de él tras su año en Argentina, que fue bueno”, entiende que “hay que probarlo de enganche-enganche”, como un clásico 10.

Aquino busca elevar su nivel en Colo Colo

“Aquino es bueno asistiendo a los delanteros”

Señala Jara que a Aquino “lo recuerdo en Paraguay, en Cerro Porteño, jugando más libre por el medio, a la antigua. Lo hizo muy bien”.

Entiende que en Chile se ha perdido al jugar en otra posición, algo que el propio futbolista señaló hace algunos días en conferencia de prensa. “Siempre lo tiran a las bandas, luego entra por el medio”, manifiesta.

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“Jugaba siempre libre en el mediocampo, habilitando delanteros, es su función de siempre. Probarlo ahí para ver si levanta su rendimiento y ahí evaluarlo a fin de año. Que juegue a la antigua”, detalla Jara.

Aquino perdió la titularidad en los dos últimos duelos, ante Palestino y Universidad de Concepción, para darle paso a Lautaro Pastrán más cargado sobre la izquierda. Habrá que ver si ante Coquimbo, este domingo, entra en el 11 inicial.