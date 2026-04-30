Colo Colo quiere seguir por la senda triunfal este domingo 3 de mayo cuando reciba a Coquimbo Unido. El Cacique se podrán al día en la Liga de Primera 2026 teniendo a la mano la posibilidad de quedar como único líder, una oportunidad que no quieren dejar pasar.

La tabla actualmente dicta que el Cacique tiene los mismos 21 puntos que Deportes Limache, pero con todavía ese duelo ante los piratas pendiente. En caso de ganar o empatar, el equipo de Fernando Ortiz será el único puntero del torneo.

En la previa de este importante compromiso justamente Ortiz analizó lo que será ese desafío, asegurando que por mucho que el rival venga de jugar en la Copa Libertadores, están en una posición expectante en nuestra liga.

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Ortiz adelanta el crucial Colo Colo vs Coquimbo Unido

En charla con los canales oficiales del club el argentino afirmó que “Coquimbo es un equipo que todos ya conocemos y sabemos que tiene una idea de juego más que, más que vista por todos. Ellos están en tres competencias, lo cual a veces se hace difícil competir en las tres, pero están en una buena posición”.

“Lo más importante es que nosotros estamos en casa con nuestra gente, demostrar que queremos seguir estando en la lucha en las posiciones de arriba y vamos a encontrar un partido difícil, pero a la vez trabajado como lo hacemos siempre”, agregó.

Ortiz busca con Colo Colo volver a ser el líder exclusivo del torneo. | Foto: Photosport.

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En ese sentido, el Tano advirtió que “tenemos que bajarle los pies sobre la tierra a los jugadores, saber que no hemos conseguido nada, que todavía queda mucho por recorrer. El campeonato, si bien estamos en la fecha 11, queda un tramo bastante largo y saber que no significa estar en los primeros lugares que vamos a salir campeones. Esto es algo que ya lo saben, lo importante es que lo tomen como una final como nos juegan todos el mundo”.

“Siempre hay que mejorar, siempre, no solamente en lo defensivo, en lo creativo, en la definición. El enfoque que nosotros hacemos semanalmente es corregir los errores previos a un partido y corregir los errores que hemos hecho en el partido anterior y así ir crecer como equipo”, concluyó.

¿Cuándo jugará Colo Colo ante Coquimbo Unido?

Albos y piratas se verán las caras este domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 9 pendiente de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis