Arturo Vidal es voz autorizada para hablar de fútbol mundial y hoy es feliz jugando en Colo Colo, el equipo de sus amores. Desde el Estadio Monumental participó de una dinámica con Jugabet, eligiendo a los mejores.

Primero fue consultado por el jugador más rústico, diciendo al instante que son tres: Giorgio Chiellini, Gary Medel y “Kalule” Meléndez. Tras eso, se le preguntó por la contraparte, en relación al más mágico de sus compañeros.

“El más mágico, Leo Messi, pero también podría meter al Mati (Fernández) y al “Loco” (Jorge) Valdivia”, respondió el King. Fue ahí que llegó la pregunta más desafiante para el ídolo de la Roja: ¿Cuál fue el mejor DT en tu carrera?

Vidal se carga a Europa para elegir al mejor

Respondiendo al instante y omitiendo nombres como Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, Arturo Vidal se la jugó con el mejor entrenador que tuvo en su carrera. Ahí recordó a dos “Masterclass” que tuvo en Europa.

“¿El mejor DT? (Carlo) Ancelotti y (Antonio) Conte”, dijo el King. Con Carlito, Vidal compartió en su época dorada en el Bayern Munich, mientras que al entrenador italiano lo tuvo como jefe en la Juventus.

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Vidal también tuvo palabras para elogiar a los capitanes más destacados con los que compartió en cancha. Ahí gritó a viva voz que “acá en la selección tuvimos a Claudio (Bravo), Messi, Buffon, (Esteban) Pavez también”.

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Finalmente, el jugador de Colo Colo respondió a la pregunta de su ídolo de la infancia. Ahí dijo al instante que es “mi madre. Y si coloco a uno del fútbol chileno, (Miguel) Riffo, por todo lo que ha hecho, por su historia”.