La selección de Brasil se prepara para los amistosos contra Francia y Croacia, en la penúltima pasada de exámenes antes del debut en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

En el país de la samba hay nerviosismo, pues todavía no se sabe si el entrenador, Carlo Ancelotti, considerará o no a Neymar en el plantel de la Verdeamarela para la Copa del Mundo.

Y fue el mismo DT quien se refirió al tema, consultado por la ausencia del jugador en la presente nómina para los amistosos, y considerando que tampoco ha contado con Neymar hasta ahora.

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La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

La misteriosa puerta de Ancelotti para Neymar en Brasil

Si bien Neymar terminó de buena forma la temporada en el Santos, mantiene algunos problemas físicos que no lo tienen al cien por ciento.

Ancelotti sigue jugando al misterio, pero le abre una puerta a Neymar para el Mundial

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“Lo observo y escucho todo. Pero mi papel es tomar decisiones. Es normal que todo el mundo pueda tener una opinión, porque el fútbol no es una universidad. El fútbol no es una ciencia exacta. Cada uno tiene su opinión, y yo tengo que respetar la de todos“, dijo Ancelotti sobre la ausencia de Neymar.

Eso sí, abrió la puerta para llevar al atacante al Mundial asegurando que “este es un periodo muy importante de la temporada. Es normal que no todos los jugadores estén debido a problemas físicos“.

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Cabe recordar que la selección brasileña encabeza el Grupo C de la Copa del Mundo 2026 junto a Marruecos, Haití y Escocia.

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Resumen:

-Brasil disputará partidos amistosos contra Francia y Croacia previo al Mundial de 2026.

-El entrenador Carlo Ancelotti nuevamente no incluyó a Neymar en la nómina para los amistosos contra Francia y Croacia por problemas físicos.

-La selección brasileña integra el Grupo C del Mundial junto a Marruecos, Haití y Escocia.