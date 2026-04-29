La larga espera y la extensa recuperación de la lesión de rodilla está llegando a su fin para Carlos Palacios en Boca Juniors, quien prepara su regreso a las canchas en el fútbol de Argentina.

Luego de la derrota el cuadro Xeneize por 1-0 ante Cruzeiro, por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, los argentinos necesitan cuanto antes volver a sumar puntos.

Por lo mismo, se espera que el técnico Claudio Úbeda guarde piezas el fin de semana, para tener hombres frescos para la el choque ante Barcelona de Guayaquil de la próxima semana en Ecuador.

En ese sentido, los medios argentinos aseguran que la “Joya” podrá sumar minutos este fin de semana, al igual que Edison Cavani, siendo las grandes sorpresas de su club.

Palacios tiene una jornada decisiva en Argentina.

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Carlos Palacios prepara su esperado retorno en un complicado Boca Juniors

La prensa argentina destaca el regreso de Carlos Palacios en Boca Juniors, quien puede sumar sus primeros minutos de la temporada, tras una dura lesión que lo aportó por meses.

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“El chileno no estuvo a disposición en todo 2026 por una sinovitis en una de sus rodillas. Fue operado a fines de febrero y ya lleva dos meses de rehabilitación de esa intervención quirúrgica”, destacaron en TyC Sports.

“Palacios y Cavani entran en la recta final rumbo a sus respectivas vueltas a la cancha. En la víspera de la definición de la fase de grupos de la Copa y de los playoffs del Apertura, son alternativas importantes para el DT”, detallan.

Por lo mismo, esta jornada cuando el equipo vuelva de Brasil se tomará una decisión con el chileno, que le puede dar luz verde para su anhelado retorno en Argentina.

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